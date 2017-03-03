Главного налоговика Украины отстранили от должности
- 3.03.2017, 18:22
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Глава фискальной службы Роман Насиров попал под следствие.
Кабинет Министров Украины временно отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Решение правительство приняло на заседании в пятницу, передает gordonua.com.
«Вчера НАБУ вручило подозрение Роману Насирову. Я считаю, что на время следствия мы должны отстранить Насирова от выполнения обязазанностей главы ГФС. Это, в первую очередь, в интересах самого Насирова, чтобы следствие проходило максимально объективно», – сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
На время отстранения обязанности главы ГФС будет исполнять и.о. замглавы службы Мирослав Продан.
Главу госфискальной службы пытались задержать 2 марта в рамках дела народного депутата от группы «Воля народа» Александра Онищенко. Однако он лег в ведомственную больницу «Феофания». Сотрудников антикоррупционных органов в больницу пускать не хотели. Нардеп от «Самопомочі» Андрей Журжий, присутствовавший в палате вместе с правоохранителями, заявил, что НАБУ удалось вручить Насирову подозрение. Адвокаты главы ГФС утверждают, что озвученное уведомление не имеет юридической силы, так как их клиент был «в бессознательном состоянии».
Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии «Укргазвидобування». По данным следствия, государству при участии Онищенко и связанных с ним газовых компаний был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял с Онищенко неприкосновенность и дал согласие на его задержание и арест.
Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает Онищенко в государственной измене. Депутат находится за границей.
«Перед законом все равны, и независимые правоохранительные органы имеют возможность реализовать свое дело с соблюдением всех позиций», - прокомментировал «Интерфакс-Украина» уголовное производство в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова президент Украины Петр Порошенко.
Он также добавил, что у независимой антикоррупционной структуры есть возможность довести дело до конца.
«Я уверен, что создание при участии президента независимой антикоррупционной инфраструктуры лишь доказывает, что она по-настоящему независима и имеет возможность делать свое дело. Единственное, что оно должно быть доведено до конца и обоснование должно быть серьезным», – подчеркнул украинский президент.