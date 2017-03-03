Главного налоговика Украины отстранили от должности 3.03.2017, 18:22

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Роман Насиров

Глава фискальной службы Роман Насиров попал под следствие.

Кабинет Министров Украины временно отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Решение правительство приняло на заседании в пятницу, передает gordonua.com.

«Вчера НАБУ вручило подозрение Роману Насирову. Я считаю, что на время следствия мы должны отстранить Насирова от выполнения обязазанностей главы ГФС. Это, в первую очередь, в интересах самого Насирова, чтобы следствие проходило максимально объективно», – сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

На время отстранения обязанности главы ГФС будет исполнять и.о. замглавы службы Мирослав Продан.

Главу госфискальной службы пытались задержать 2 марта в рамках дела народного депутата от группы «Воля народа» Александра Онищенко. Однако он лег в ведомственную больницу «Феофания». Сотрудников антикоррупционных органов в больницу пускать не хотели. Нардеп от «Самопомочі» Андрей Журжий, присутствовавший в палате вместе с правоохранителями, заявил, что НАБУ удалось вручить Насирову подозрение. Адвокаты главы ГФС утверждают, что озвученное уведомление не имеет юридической силы, так как их клиент был «в бессознательном состоянии».

Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии «Укргазвидобування». По данным следствия, государству при участии Онищенко и связанных с ним газовых компаний был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. 5 июля 2016 года парламент снял с Онищенко неприкосновенность и дал согласие на его задержание и арест.

Кроме того, Служба безопасности Украины подозревает Онищенко в государственной измене. Депутат находится за границей.

«Перед законом все равны, и независимые правоохранительные органы имеют возможность реализовать свое дело с соблюдением всех позиций», - прокомментировал «Интерфакс-Украина» уголовное производство в отношении главы Государственной фискальной службы Романа Насирова президент Украины Петр Порошенко.

Он также добавил, что у независимой антикоррупционной структуры есть возможность довести дело до конца.

«Я уверен, что создание при участии президента независимой антикоррупционной инфраструктуры лишь доказывает, что она по-настоящему независима и имеет возможность делать свое дело. Единственное, что оно должно быть доведено до конца и обоснование должно быть серьезным», – подчеркнул украинский президент.