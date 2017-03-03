Федерика Могерини: Сербия может занять место покидающей ЕС страны 1 3.03.2017, 18:30

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«ЕС не является полным, пока Сербия и другие страны Западных Балкан вне нашей семьи», - заявила глава дипломатии Евросоюза.

Сербия может стать одной из тех стран, которые придут на смену государству, покидающему ЕС. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами сербской Скупщины (парламента), сообщает tass.ru.

«Уважаемые депутаты, для меня большая честь быть в стране, где я ощущаю себя как дома», — произнесла Могерини по-сербски, перекрикивая депутатов Сербской радикальной партии (СРП), скандировавших антиеэсовские лозунги. «Рассматривая будущее Евросоюза, мое послание Сербии и всему региону заключается в том, что ЕС будет состоять не только из 27 стран-членов. Вместо одной страны, которая вышла из ЕС, придут новые, и Сербия будет одной из них. Я считаю, что ЕС не является полным, пока Сербия и другие страны Западных Балкан вне нашей семьи, Балканы — это сердце Европы», — заявила Могерини.

Политик отметила значительный прогресс Сербии на пути в ЕС, в частности, в вопросе открытия новых глав на переговорах о вступлении страны в сообщество.

«Мы смогли сделать это благодаря вашей работе и решимости, спасибо премьеру Вучичу за совместную работу и отличные результаты. Путь, который вы избрали, важен не только для Сербии, но и для миллионов гордых сербов. Ваши решения важны не только для стабильности региона, но и для всего континента», — заявила она.

Могерини заявила, что «история Европы писалась на территории Сербии». «История показывает, что страна должна быть представлена лучшим образом через историю, искусство, литературу, права и свободы», — заключила она.

До выступления в парламенте Могерини провела встречу с президентом Сербии Томиславом Николичем.