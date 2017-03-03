Николай Ходасевич: В этом году никто конкуренцию БАТЭ не составит 3 3.03.2017, 18:38

Николай Ходасевич

Белорусский журналист Николай Ходасевич заявил о том, что БАТЭ вновь станет чемпионом Беларуси.

«В этом году никто конкуренцию БАТЭ не составит. Несмотря на слабую трансферную политику борисовчан, костяк есть и в чемпионате Беларуси команда Александра Ермаковича не испытает проблем.

Проекты минского «Динамо», «Шахтера» и «Динамо-Бреста» пока еще не созрели. «Шахтер» на мой взгляд – главный конкурент БАТЭ, но на дистанции не уверен в них. За один год команда, которая сместит опытный БАТЭ, не строится. Если рассуждать на перспективу, то эти проекты вполне могут посоперничать.

Минское «Динамо»? По моим сведениям, не все там ладно в их королевстве», – цитирует Ходасевича «Трибуна».