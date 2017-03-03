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Загадка на выходные: задача для детей, которую не могут решить взрослые

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  • 3.03.2017, 18:53
фото: reuters

Проверьте: по зубам ли вам школьное задание из Австралии?

Tut.by публикует классическую задачу по логике и математике, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: по зубам ли вам школьное задание из Австралии?

Короткой задачей с дробями возмутилась мама школьницы из австралийского города Спрингфилд. Девочка учится в седьмом классе, ей 11 лет.

Полное условие не опубликовано, но, скорее всего, от школьников требуется заполнить пропуски натуральными числами так, чтобы равенства были верными. «Боб складывает две дроби, но не приводит их к наименьшему общему знаменателю», — говорится в комментарии к заданию.

Изображение: couriermail.com.au

Мама школьницы рассказала, что потратила на решение 45 минут. При этом она подключила несколько родственников, а также использовала «подсказки из интернета».


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