Трамп и Меркель встретятся 14 марта в Вашингтоне
- 3.03.2017, 19:05
Это будет первая встреча канцлера Германии с новым президентом США.
Канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.
Издание отмечает, что это будет первая встреча канцлера ФРГ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.
Визит Меркель в Вашингтон состоится незадолго до встречи в Германии министров финансов стран G20 и «поможет заложить основу для визита Трампа в Германию в июле на встрече лидеров G20», пишет Reuters.
В последний раз Трамп и Меркель общались по телефону в январе этого года. Тогда лидеры обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе.
«Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины», - говорилось в совместном заявлении лидеров.
В ходе этого разговора Трамп предложил Меркель посетить Вашингтон.