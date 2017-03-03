закрыть
3 марта 2017, пятница, 19:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп и Меркель встретятся 14 марта в Вашингтоне

  • 3.03.2017, 19:05

Это будет первая встреча канцлера Германии с новым президентом США.

Канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это будет первая встреча канцлера ФРГ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Визит Меркель в Вашингтон состоится незадолго до встречи в Германии министров финансов стран G20 и «поможет заложить основу для визита Трампа в Германию в июле на встрече лидеров G20», пишет Reuters.

В последний раз Трамп и Меркель общались по телефону в январе этого года. Тогда лидеры обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе.

«Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины», - говорилось в совместном заявлении лидеров.

В ходе этого разговора Трамп предложил Меркель посетить Вашингтон.


Мнение

Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович
Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан