Трамп и Меркель встретятся 14 марта в Вашингтоне 3.03.2017, 19:05

Это будет первая встреча канцлера Германии с новым президентом США.

Канцлер Германии Ангела Меркель 14 марта отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это будет первая встреча канцлера ФРГ с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Визит Меркель в Вашингтон состоится незадолго до встречи в Германии министров финансов стран G20 и «поможет заложить основу для визита Трампа в Германию в июле на встрече лидеров G20», пишет Reuters.

В последний раз Трамп и Меркель общались по телефону в январе этого года. Тогда лидеры обсудили расходы НАТО и конфликт в Донбассе.

«Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе НАТО, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и конфликт на востоке Украины», - говорилось в совместном заявлении лидеров.

В ходе этого разговора Трамп предложил Меркель посетить Вашингтон.