В Могилеве «заслуженным» милиционером раздают автомобили? 5 3.03.2017, 19:20

«За особые заслуги» могли быть награждены десять сотрудников милиции.

Об этом сайту Charter97.org сообщил в письме читатель:

«Здравствуйте, уважаемая Хартия! Я живу в Могилеве. Cегодня от товарища узнал, что в марте 2017 года заслуженным милиционерам раздали десять новеньких Фольксвагенов. Информации в СМИ про эти машины не было. По телевидению передали, что только грамоты давали, но я верю товарищу. Как же так!? Налог на «тунеядство» не отменяют, а вот милиционерам новые машины дарят. За какие шиши?»