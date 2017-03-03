закрыть
3 марта 2017, пятница, 19:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Могилеве «заслуженным» милиционером раздают автомобили?

5
  • 3.03.2017, 19:20

«За особые заслуги» могли быть награждены десять сотрудников милиции.

Об этом сайту Charter97.org сообщил в письме читатель:

«Здравствуйте, уважаемая Хартия! Я живу в Могилеве. Cегодня от товарища узнал, что в марте 2017 года заслуженным милиционерам раздали десять новеньких Фольксвагенов. Информации в СМИ про эти машины не было. По телевидению передали, что только грамоты давали, но я верю товарищу. Как же так!? Налог на «тунеядство» не отменяют, а вот милиционерам новые машины дарят. За какие шиши?»


Мнение

Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович
Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан