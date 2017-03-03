Жители «дома с растяжкой» добились признания его уникальным историческим объектом 3.03.2017, 19:22

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Многолетние обивания порогов кабинетов чиновников разного уровня и судебные тяжбы жителей дома принесли свои плоды.

Должностные лица все же разглядели уникальность малоэтажной застройки возле киностудии «Беларусьфильм», сообщила Сharter97.org пресс-служба оргкомитета общественного объединения «Экоград».

Как сообщается в письме из Министерства архитектуры и строительства от 24 февраля 2017 г., «при реконструкции жилых домов №103, №105, №107, №109, №111 по пр-ту Независимости в городе Минске строительство дополнительного этажа и мансарды не планируется. Данная позиция высказана в целях сохранения уникальности исторической застройки, существующие здания которой являются объектами историко-культурного наследия».

Комитет архитектуры и градостроительства МГИК солидарен во мнении с Министерством архитектуры и строительства, отразил свою точку зрения в письме от 28.12.2016 г.: «ансамбль пр. Независимости в районе киностудии «Беларусьфильм», сформированный в 50-60-е годы, является уникальным и его целесообразно сохранить без изменения физических и архитектурных параметров зданий».

Инициативной группе дома №109 удалось добиться включения дома в график капитального ремонта на текущий год, и это несмотря на то, что ранее представители местной администрации убеждали жителей, что без надстройки дополнительных этажей капремонта дому не дождаться ввиду экономической нецелесообразности.

Признание уникальности архитектурного ансамбля квартала воодушевляет местных жителей, однако вздохнуть с облегчением можно будет только по факту проведения капремонта домов 103-111 по пр-ту Независимости согласно требованиям законодательства РБ.

- Выражаем искреннюю благодарность КАиГ Мингорисполкома и МАиС за поддержку и понимание нашей позиции, за то, что смогли увидеть долгосрочную перспективу туристической привлекательности города в части сохранения того немногого, что является уникальным в нашем городе и отличает его от иных городов, - отметила представитель инициативной группы, член оргкомитета ОО «Экоград» Наталья Ермолович.