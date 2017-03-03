В Минске прошел митинг в защиту Куропат

В Минске прошел митинг в защиту Куропат2
- 3.03.2017, 19:55
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Рядом с урочищем Куропаты собралось несколько сотен человек, которые потребовали прекратить стройку у мемориала.
В митинге приняли участие лидер “Молодого Фронта” Дмитрий Дашкевич, поэт, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, сопредседатели Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец и Виталий Рымашевский, секретарь Консервативно-Христианской партии БНФ Алесь Чехольский, председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, лидер движения “За свободу” Юрий Губаревич и другие.
Политики выступили на митинге с требованием запретить незаконное строительство бизнес-центра или других объектов у Куропат.
Алесь Чехольский зачитал проект резолюции, которую участники митинга собираются направить в Генпрокуратуру, Минкульт и Мингорисполком.
Они требуют:
— отменить результаты незаконного аукциона по продаже участка на улице Мирошниченко;
— запретить незаконное строительство бизнес-центра или других объектов на этой территории;
— восстановить охранную зону Куропат, согласно с проектом, который комиссия при Министерстве культуры утвердила в 2003 году;
— провести благоустройство территории, высадить деревья, восстановить детскую площадку и отремонтировать прилегающую дорогу;
— прекратить практику выделения земли под строительство, там, где это угрожает историко-культурного наследия и вызывает общественный протест.
Участники митинга проголосовали за эти требования единогласно.
Дмитрий Дашкевич поблагодарил всех участников акции и заявил, что охрана территории будет снята в понедельник. «Если Шорец (мэр Минска – прим. ред.) сюда сунется — ляжем под колеса!» — предупредил он.
Напомним, что накануне состоялись встречи активистов с председателем Мингорисполкома и с руководством застройщика. Строительство на окраине мемориала пока приостановили.