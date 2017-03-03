В Минске прошел митинг в защиту Куропат 2 3.03.2017, 19:55

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Фото: Радыё Свабода

Рядом с урочищем Куропаты собралось несколько сотен человек, которые потребовали прекратить стройку у мемориала.

В митинге приняли участие лидер “Молодого Фронта” Дмитрий Дашкевич, поэт, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, сопредседатели Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец и Виталий Рымашевский, секретарь Консервативно-Христианской партии БНФ Алесь Чехольский, председатель Партии БНФ Алексей Янукевич, лидер движения “За свободу” Юрий Губаревич и другие.

Политики выступили на митинге с требованием запретить незаконное строительство бизнес-центра или других объектов у Куропат.

Алесь Чехольский зачитал проект резолюции, которую участники митинга собираются направить в Генпрокуратуру, Минкульт и Мингорисполком.

Они требуют:

— отменить результаты незаконного аукциона по продаже участка на улице Мирошниченко;

— запретить незаконное строительство бизнес-центра или других объектов на этой территории;

— восстановить охранную зону Куропат, согласно с проектом, который комиссия при Министерстве культуры утвердила в 2003 году;

— провести благоустройство территории, высадить деревья, восстановить детскую площадку и отремонтировать прилегающую дорогу;

— прекратить практику выделения земли под строительство, там, где это угрожает историко-культурного наследия и вызывает общественный протест.

Участники митинга проголосовали за эти требования единогласно.

Дмитрий Дашкевич поблагодарил всех участников акции и заявил, что охрана территории будет снята в понедельник. «Если Шорец (мэр Минска – прим. ред.) сюда сунется — ляжем под колеса!» — предупредил он.

Напомним, что накануне состоялись встречи активистов с председателем Мингорисполкома и с руководством застройщика. Строительство на окраине мемориала пока приостановили.