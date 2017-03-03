Пять способов сэкономить на коммуналке 3.03.2017, 19:51

Жировки все тяжелеют, и вопрос, как уменьшить счета за коммунальные услуги, становится острее.

Эксперты и экономные пользователи поделились с kp.by секретами.

Способ 1

Уехали за границу или на дачу - требуйте перерасчет

Если вас не было дома 10 и больше дней, на некоторых коммунальных услугах можно сэкономить. Вы можете потребовать перерасчета за воду-канализацию и газ, если нет счетчиков, а также за обращение с твердыми коммунальными отходами и энергию, потраченную на работу лифта.

- Перерасчет могут сделать только по этим коммунальным услугам и только если отсутствуют счетчики, тогда их объемы зависят от количества человек, которые находятся в доме. Остальные не зависят, к примеру, отопление жилого дома, - пояснили нам в одном из столичных расчетно-справочных центров. - Такой перерасчет могут сделать тем, кто уезжал за границу или на дачу. Но перед тем как уехать, нужно написать заявление в свой РСЦ.

Чтобы у коммунальников были основания для перерасчета, нужно предоставить документ о том, что вы отсутствовали. В постановлении правительства №1466 прописано, что это может быть справка, выданная какой-то госорганизацией. Если, к примеру, человек уехал на учебу, то нужно взять справку в университете.

- Мои дети - студенты и временно зарегистрированы в Минске, - рассказывает жительница райцентра Елена. - Оба взяли справки в деканате, я их подала в комхоз, и теперь за некоторые услуги счет не растет. У нас нет счетчика газа, плату начисляют на каждого зарегистрированного. Только на нем экономим больше 50 рублей в год!

Уехали за границу? Подтверждением послужат отметки в паспорте о пересечении границы. Если вы отдыхали в санатории, подтверждением может быть справка оттуда, а уезжавшие на дачу могут взять справку в сельсовете или у председателя садового товарищества.

Если вы написали заявление до отъезда и у вас есть подтверждение, что дома вас не было больше 10 дней, необходимо в течение 7 дней после приезда обратиться с просьбой о пересчете.

Способ 2

Откажитесь от услуг, которыми не пользуетесь

К примеру, многие уже давно перешли на интернет-ТВ, но продолжают платить за кабельное. Его можно отключить и сэкономить до 7 - 8 рублей в месяц.

Сэкономить на том же интернете - актуально это для домов, где старые сети. Медные магистрали рассчитаны на технологии 1970-х годов, тогда этого проводника хватало, чтобы пустить все необходимые сигналы. Но линии не выдерживают нагрузок современной связи. Пропускная способность низкая, и даже если подключить интернет высокой скорости, скажем, 8 Мбит, по факту вы можете получить только 2 Мбита. Не стоит тратить деньги на дорогой пакет.

- Я платила больше 25 рублей за интернет, думала, чем больше бит, тем лучше будут грузиться фильмы, музыка, - рассказывает Марина. - Но качество интернета было очень плохое. Позвонила оператору, там сказали, что помочь не могут, в доме старые сети, какой бы пакет интернета я ни взяла, скорость будет одинаково низкая. И я переключилась на 3 Мбит/сек. Интернет лучше не стал, но и плачу всего 10 рублей.

Узнать реальную скорость своего интернета можно с помощью сайта SpeedTest.net или позвонить своему оператору, специалисты проверят.

Если вы уезжаете или по каким-то причинам не будете пользоваться интернетом, его можно заморозить - отключить на время. Практически все провайдеры предоставляют эту услугу. Сколько надо отсутствовать, чтобы вас «заморозили», уточняйте у провайдера. В это время с вас снимают не полную абонентскую плату, а незначительную сумму. Скорее всего, нужно будет прийти в пункт подключения с паспортом, написать заявление и указать номер договора.

Способ 3

Подавайте показания счетчиков вовремя

Это одно из важнейших правил, соблюдение которого порой позволяет сэкономить большую сумму.

- В Беларуси на эти услуги установлены лимиты. Если за месяц не превышать норму, то часть их стоимости покроет государство - субсидирует, - поясняют коммунальники. - Субсидируемые тарифы гораздо ниже, чем полные.

К примеру, если в квартире есть газовая плита, то 150 кВт жильцам обходится по минимальному тарифу - чуть меньше 12 копеек за один кВт. Если эта норма превышается и человек израсходовал от 150 до 300 кВт энергии, то за лишнее он заплатит уже по тарифу 15 копеек за киловатт. Ну а если он потратил больше 300 кВт электричества, то возместит государству полную стоимость электроэнергии - 19 копеек за киловатт.

Допустим, в месяц вы расходуете 200 киловатт электроэнергии. Если показания счетчика подавать вовремя, вы будете платить примерно 25 рублей 50 копеек. Если вы не подали данные за один месяц, то в следующем придется платить за 400 кВт: за 150 кВт - по субсидируемому тарифу, еще за 150 - по среднему и за 100 - по самому высокому. В сумме это около 60 рублей, то есть на 10 рублей больше, чем если бы вы оплачивали точно каждый месяц.

Способ 4

Считайте израсходованную воду и газ

В этом случае, если нет счетчиков холодной и горячей воды, экономить не получится.

- Даже если вы всей семьей в день будете расходовать литр-два воды, насчитывать будут по 260 литров в сутки на каждого зарегистрированного в квартире, а это 7,8 куба за 30 дней. При этом платить за воду придется по полному тарифу, то есть по 1 рублю 27 копеек за куб - почти 10 рублей с человека в месяц, - рассказали в «Минскводоканале».

Если в квартире стоят счетчики, вы оплачиваете только израсходованную воду. Единственный минус - счетчик стоит 30 - 50 руб., установка - еще 50 - 70 руб. Но это довольно быстро окупится.

- Также счетчики горячей и холодной воды нужно вовремя поверять - раз в 6 лет. Заявку на поверку должны подавать жильцы. Если счетчик не прошел поверку, придется платить за потребление воды по 100%-ным тарифам. В Минске расходы будут считаться так: 260 л в сутки на человека, - пояснили в «Минскводоканале». - Это тоже лишние расходы.

Если нет газового счетчика, оплата начисляется по тарифу 2 рубля 26 копеек на человека в месяц. Это если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение. Исходя из этого тарифа, каждый прописанный должен расходовать почти 8 кубов газа. Но это нереально.

Если же счетчик есть, то жильцы оплачивают только израсходованные кубы. Цена одного куба, если нет индивидуальных газовых отопительных приборов, - чуть больше 28 копеек. Счетчик на газ стоит от 50 до 100 рублей. Его установка обойдется еще примерно в 50 рублей.

Способ 5

Много экономьте на мелочах

- Уезжали почти на месяц в отпуск и забыли перекрыть воду. Перед отъездом записали показания счетчиков. Когда вернулись, обнаружили почти 500 лишних литров холодной воды! Вызвали сантехника, оказалось, подтекает унитаз, - рассказывает минчанин Алексей Белько. - Вывод: устраните протечки!

Еще один небанальный способ экономии воды предложил Денис Самойчик из Бреста.

- К нам в гости приезжала бабушка и положила в сливной бачок две литровые бутылки с водой, мол, нечего столько воды спускать. Сначала мы скептически восприняли идею, но это действительно бережет воду! Нас в квартире шестеро. Даже если каждый в день спустит бачок четыре раза, с бутылками получается экономия 48 литров в день, или 1440 литров в месяц - почти полтора куба.

Здорово можно сэкономить и на электричестве, если старую технику заменить на новую экономичную.

- У нас стояла старая электроплита, старинный холодильник и накопительный водонагреватель. В месяц нагорало больше 400 киловатт, - делится минчанка Анастасия Громова. - Недавно мы приобрели новые плиту и холодильник, повесили проточный водонагреватель. Экономичность техники ощутили уже в первый месяц - нагорело меньше 300 киловатт. Теперь еще заменим все старые лампочки на энергосберегающие!