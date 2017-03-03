Пытавшегося зарядить «Тесла» минчанина выгнали с заправки 20 3.03.2017, 20:13

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На заправке «Белоруснефть» Евгения отправили заряжать электромобиль в Воложин.

В редакцию tut.by обратился читатель Евгений, который рассказал о том, как он пытался зарядить электромобиль на заправке «Белоруснефть» в Минске, но его оттуда выгнали.

Машину молодой человек взял для теста на неделю. Зная, что на АЗС «Белоруснефть» есть бесплатные зарядки, автомобилист нашел ближайшую АЗС с такой услугой и отправился на станцию.

— Ситуация: 1.30 минут. Ночь и почти разряженная батарея в Tesla. Программа PlugShare подсказывает, что в Минске есть несколько зарядных станций. Они бесплатные. Ближайшая ко мне находится на улице Лещинского — на АЗС сети «Белоруснефть». На сайте компании нет никакой дополнительной информации о режиме работы этих станций. Справедливо рассудив, что раз АЗС работает круглосуточно, то и зарядная станция тоже, я отправился по указанному адресу.

Парень обнаружил, что зарядная станция расположена не на территории АЗС в открытом доступе, а на закрытой парковке офиса «Белоруснефть». Мало того, разъем розетки был заблокирован.

— Десять минут я настойчиво звонил в переговорное устройство, пока не открылся шлагбаум. Когда мне не удалось зарядить авто, пошел в здание за помощью. Меня встретила сотрудница Департамента охраны. Девушка потребовала покинуть территорию: «Это заправка только для сотрудников «Белоруснефть». Вы сотрудник? Нет? Тогда покиньте территорию, или я вызову наряд милиции!», — Женя говорит, что с таким аргументом было сложно спорить, поэтому уехал за территорию парковки и стал звонить на горячую линию «Белоруснефть». — Проблему я изложил оператору. Минут 15 девушка куда-то звонила, переключалась на другие линии и что-то пыталась выяснить. Выяснила, что я, оказывается, нахожусь не на территории АЗС, и она ничем мне помочь не может. И посоветовала ехать заряжаться… в Воложин!

Евгений уехал, нашел другую розетку на круглосуточной мойке, где немного зарядился от обычной 220-вольтовой розетки.

— Но осадок остался. На сайте «Белоруснефти» нет никой информации о том, что их зарядная станция на улице Лещинского не предназначена для общественного пользования, и это вводит в заблуждение. Вот у нас скоро АЭС откроют, электричества будет хоть ешь, а инфраструктуры — никакой! — рассуждает минчанин.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу «Белоруснефть». Вот какой ответ получили:

— Зарядная станция Ensto EVC-100 находится на балансе государственного предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект» и расположена на территории ведомственной автостоянки по ул. Лещинского, 4а, в г. Минске. Зарядная станция является ведомственной и предназначена для отработки технологии и разработки программного обеспечения для интеграции в существующую информационную сеть предприятия.

В настоящее время в РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» установлено и эксплуатируется в общедоступном круглосуточном режиме 4 зарядные станции для электромобилей.