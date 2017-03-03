Жюппе готов заменить Фийона в президентской гонке во Франции 1 3.03.2017, 20:23

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Ален Жюппе

Бывший премьер-министр Франции заменит Фийона, если тот сам снимет свою кандидатуру.

Бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе готов заменить Франсуа Фийона на выборах президента страны в качестве кандидата от правоцентристов, но только в том случае, если Фийон сам снимет свою кандидатуру, передает «Радио Свобода».

Об этом, ссылаясь на окружение Жюппе, сообщают в пятницу французские СМИ на фоне обострения скандала вокруг кандидатуры Фийона. За последние дни его штаб покинули несколько сотрудников, а в пятницу стало известно об уходе пресс-секретаря Фийона Тьерри Солера со своего поста.

Несколько десятков видных деятелей правоцентристов, в том числе мэры городов и депутаты, призывают Фийона снять кандидатуру в связи с начавшимся официальным расследованиям дела о возможных незаконных выплатах его жене и детям.

В качестве кандидата, который мог бы сменить Фийона, чаще всего называют именно Жюппе, который занял второе место на «праймериз» правоцентристов. Группа правоцентристов уже начала сбор подписей за официальное выдвижение его в президенты (срок регистрации кандидатов истекает 17 марта). Бывший президент Франции Николя Саркози, занявший на «праймериз» третье место, по сообщению источников AFP, тоже склоняется к поддержке Жюппе.

Согласно одному из опубликованных сегодня опросов, в случае если Жюппе сменил бы Фийона, он мог бы претендовать на большинство голосов в первом туре выборов, которые пройдут 23 апреля. Сам Фийон – на третьем месте, отставая от крайне правой Марин Ле Пен и центриста Эммануэля Макрона.

В конце января стало известно, что жена Фийона числилась помощником депутата парламента, получая высокую зарплату (общая сумма выплат за несколько лет составила чуть меньше миллиона евро), но при этом, как утверждается, не выполняя никакой работы. На этой неделе политик подтвердил, что его вызвали в суд, на котором ему, вероятно, предъявят обвинения в хищениях. В четверг полиция провела обыск в его доме в Париже. Он назвал действия французских властей «политическим убийством», но не стал отказываться от участия в выборах президента.