Ученые создали прибор, способный сравнивать мысли людей 3 3.03.2017, 20:36

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Подобные устройства в будущем могут быть использованы для того, чтобы понять, насколько эффективно политики доносят свои идеи до избирателей.

Американские ученые создали прибор, позволяющий оценить сходство мыслей у беседующих людей и выяснить, понимают ли собеседники друг друга. Об этом сообщает bagnet.org со ссылкой на журнал Scientific Reports.

«Мы живем в обществе, в котором каждый человек постоянно взаимодействует с себе подобными. Теперь у нас есть инструмент, который позволит выяснить, как мозг работает во время исполнения различных повседневных задач, в том числе общения с другими людьми», — заявил Хасан Аяз из университета Дрекселя в Филадельфии (США).

По словам Аяза, нейрофизиологи мира сегодня мечтают о создании прибора, который позволял бы расшифровывать мысли отдельных людей, сравнивать их между собой и определять, какие части мозга отвечают за работу нашего сознания и мышления. В последние годы биологи научились считывать мысленные ответы «да» или «нет» на простые вопросы у полностью парализованных людей. Однако большего добиться пока не удалось.

Барьером на пути решения задачи является то, что пока нейрофизиологи могут вести наблюдения лишь в лабораторных условиях. Наблюдения за тем, что происходит в головах собеседников при неформальной беседе, остаются недоступными для ученых.

Аяз и его коллеги устранили этот недостаток, создав систему, которая позволяет «подслушивать» мысли добровольцев и сравнивать их, используя приборы, надеваемые на голову. Эти «повязки» представляют собой так называемые инфракрасные спектроскопы – относительно новые устройства, способные «видеть» молекулы гемоглобина внутри мозга человека.

Наблюдая за концентрацией и изменениями в распределении гемоглобина по мозгу, ученые могут определять, какие районы мозга сильнее задействованы в отдельный момент времени. Активность разных областей мозга, в свою очередь, связана с тем, о чем думает человек. Аяз предполагает, что наблюдение за этим может помочь понять, понимают ли друг друга собеседники и насколько различаются их мысли.

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за работой мозга трех студентов, один из которых был американцем, а два других – уроженцами Турции. Авторы статьи попросили турок рассказать друг другу истории из своей жизни на турецком и английском, и проследили за тем, что происходило в головах всех трех добровольцев.

Эти наблюдения привели к интересным результатам – оказалось, что «рисунки» активности мозга, считываемые повязками, совпадали только тогда, когда человек понимал язык и осознавал, о чем говорит другой участник опыта.

Подобные устройства, сравнивающие мысли людей, в будущем могут быть использованы для анализа, например, того, хорошо ли студенты понимают лектора, насколько эффективно политики доносят свои идеи до избирателей и в других случаях, когда нельзя применять громоздкое и нетранспортабельное лабораторное оборудование.