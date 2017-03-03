ЛДПР предлагает признать столкновения футбольных фанатов спортом 6 3.03.2017, 20:57

6,824

Фото: Carl Court / Getty

Депутат от ЛДПР считает такое предложение способом «направить агрессию в мирное русло и подать пример другим странам».

Заместитель председателя Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев предложил сделать из столкновений футбольных фанатов новый вид спорта. Об этом сообщается на официальном сайте ЛДПР.

«И учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку „стенка на стенку“? Ввести правила, проводить соревнования команд», — сказал Лебедев.

Он добавил, что это способ направить агрессию в мирное русло и подать пример другим странам. По его мнению, столкновения фанатов собирали бы не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи.

Лебедев также подчеркнул, что считает российских фанатов хулиганами. По его мнению, они дерутся только с другими фанатами и никогда не трогают других людей, чем «выгодно отличаются от футбольных хулиганов из той же Англии».

В феврале телеканал BBC показал документальный фильм «Армия российских хулиганов», главными героями которого стали российские футбольные фанаты. Один из героев картины заявил, что фанатов из Англии ждет «фестиваль насилия», когда они приедут в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Позднее он уверял, что не говорил этого.

В июне 2016 года во французском Марселе произошли столкновения фанатов после матча чемпионат Европы по футболу между сборными России и Англии. Около 20 российских болельщиков были высланы из Франции, троих приговорили к лишению свободы на срок от года до двух лет.