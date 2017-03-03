Российский бизнесмен на Гродненщине создает музей шляхты 6 3.03.2017, 21:22

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Россиянин с белорусскими корнями всерьез заинтересовался Беларусью и даже выучил язык.

Ресторан в бывшей конюшне, магазинчик – в кузнице, а в имении Чачотов в Подороске Волковысского района будет музей шляхты, передает «Белсат».

В 2012-ом году российский бизнесмен Павел Подкорытов выкупил шляхетскую усадьбу в Подороске вместе с парком на три с половиной гектара, заплатив Волковысскому исполкому 120 тысяч долларов. Россиянин с белорусскими корнями Павел заинтересовался Беларусью и даже выучил язык, а о продаже имения в свое время узнал из статьи в газете «Наша нива».

«Я посмотрел на это место, оно сразу меня зацепило», – рассказывает бизнесмен.

Зацепиться мало: чтобы возник музей шляхты, пришлось также выкупить несколько пустых домиков, где планируется агроусадьба, а в бывшей пристройке для кузнеца будет киоск, где можно будет приобрести сувениры. Будет и ресторан – с белорусскими блюдами, так как сам Павел считает себя белорусом в большой степени.

«Я не возрождаю чужое, это мое. Я хочу, чтобы Беларусь была красивой», – говорит меценат.

Чтобы возник музей шляхты, пришлось также выкупить несколько пустых домиков, где будет агроусадьба, а в бывшей пристройке для кузнеца будет киоск, где можно будет приобрести сувениры. Будет и ресторан – с белорусскими блюдами, так как сам Павел считает себя белорусом в большой степени.

Сейчас в усадебно-парковом комплексе ведутся активные работы по консервации для восстановления здания, которое внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как памятник архитектуры классицизма 18-го века.

Павел Подкорытов, фамилия бабушки – Берегович, известный меценат белорусских дел и инициатив, в частности – инвестор литературного конкурса «Дебют». Беларусь он называет страной замков.