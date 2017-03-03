«Газпром» объяснил подорожание газа для Беларуси 16 3.03.2017, 21:43

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Заместитель председателя правления «Газпрома» объяснил, почему цена для Беларуси не может стать такой же, как в России.

Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81% до $141,1 за тыс куб м, следует из письма заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку, передает РБК.

Цена Ямала с учетом транспорта

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Беларуси о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл стоимость газа для Беларуси в 2017 году. Как следует из документа (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили чиновники Минэнерго России и Беларуси), газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тыс. руб. за тыс. куб м), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($99,93 за тыс куб м), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 руб за $1) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%, долларовая инфляция — Прим.). В итоге цена на газ достигает $141,11 за тыс. куб м, что на 6,81% выше уровня 2016 года ($132 за тыс. куб м) .

Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов от комментариев также отказался.

Долг платежом красен

Министр энергетики Александр Новак заявил на форуме в Сочи, что считает возможным компромисс с Беларусью после погашения ею долга за газ, который к февралю 2017 года достиг $550 млн. Аналогичную позицию занимает и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович: «Считаем, что эти деньги должны быть полностью выплачены», — сказал он. Соседняя страна платит за газ с начала 2016 года почти вдвое меньше, чем указано в контракте, объясняя это несправедливостью расчета цен на этот вид топлива. Это примерно $73 за 1 тыс. куб м вместо $132 контрактной цены 2016 года.

Согласно условиям межправительственного соглашения двух стран по поставкам газа, «Газпром» и его белорусские контрагенты решают спорные вопросы через министерства энергетики двух стран, объяснил РБК источник в Минэнерго Беларуси, знакомый с содержанием запроса своего ведомства в «Газпром». В конце декабря монополия получила запрос белорусского Минэнерго о том, что с 1 января 2015 года цена на газ для Беларуси не должна превышать уровень рыночной (равнодоходной), как предусмотрено в статье соглашения о формировании цен на газ, следует из письма Голубева Новаку. Но отвечать напрямую в белорусское Минэнерго «Газпром» не уполномочен, объяснил РБК белорусский чиновник.

При этом «Газпром» объясняет Минэнерго, что действие соглашения о формировании цен на газ между странами от 9 декабря 2010 года приостановлено после создания Европейско-азиатского экономического союза (помимо Беларуси и России, входят Казахстан, Армения и Кыргызстан) и заключения договора о ЕАЭС 25 мая 2014 года. «Стороны договорились стремиться к достижению равнодоходных цен на газ на своих территориях без привязки к конкретным срокам. Согласно статье 104 договора ЕАЭС, формирование общего рынка газа должно быть завершено к 1 января 2025 года», — указывает зампредправления монополии.

Кроме того, новое соглашение, по мнению «Газпрома» не обязывает его предоставлять белорусской стороне свои расчеты равнодоходной цены, говорится в письме. И сам термин претерпел изменения: «равнодоходные цены на газ для газопотребляющих государств-членов ЕАЭС определяются, исходя из рыночной оптовой цены производителя газа газодобывающего государства». «Газпром» просит главу российского Минэнерго содействовать погашению Беларусью долга за газ.

«До формирования общего рынка газа в рамках ЕАЭС все договоренности о цене на газ и его поставках регулируются двухсторонними соглашениями на уровне стран поставщика и покупателя», — сообщил официальный представитель Евразийской экономической комиссии (отвечает за формирование законодательства ЕАЭС), комментируя вопрос утраты действия соглашений по газу между Россией и Беларусью от 2010 года после заключения договора о ЕАЭС.

Заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев тоже указывает, что аргумент «Газпрома» об утрате действия соглашения о формировании цен на газ для Беларуси из-за появления договора о ЕАЭС выглядит несостоятельным, поскольку связанные с межправительственными соглашениями документы не могут утратить силу из-за появления другого международного договора. При этом эксперт отмечает, что проблема газового спора России и Беларуси может быть связана с непониманием термина «равнодоходная цена на газ». Если российская монополия считает цену равнодоходной по отношению к европейскому рынку газа, то Беларусь ориентируется на его внутрироссийскую цену. Сторонам следует определиться с этим термином, чтобы прийти к компромиссу по формуле цены на газ. «Беларусь хочет получить более низкую цену и ей все равно, как это будет обосновано. А Россия не готова к быстрым уступкам в этой области. Однако есть вероятность, что если стороны пойдут навстречу друг другу на политическом поле, то к 2020 году Беларусь может получить цену порядка $105 за тыс куб м газа. Хотя экономических оснований просить такую скидку у Беларуси нет», — считает аналитик.

Возможности для компромисса

«В настоящее время белорусская сторона хочет покупать газ по равнодоходным ценам, считая их среднеевропейскими за вычетом экспортной пошлины», — говорил Новак. По его словам, это чуть выше внутренней российской цены, которая упала после снижения курса рубля по сравнению с его размером в 2014 году (дата заключения контракта «Газпрома» — Прим.).

Министр подчеркнул, что переговоры о достижении компромиссной цены на газ идут на уровне вице-премьеров двух стран, и продвигаются очень сложно. «В прошлом году белорусская сторона в одностороннем порядке прекратила оплачивать газ в соответствии с формулой контракта, трактуя по-своему соответствующие положения. По его словам, на сегодняшний день рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано, «Надеюсь, в ближайшее время разногласия будут урегулированы, но не ранее, чем Беларусь оплатит долг за газ за 2016 год и первые месяцы 2017 года», — резюмировал Новак.

Представитель белорусского Минэнерго оказался недоступен для комментариев.

Источник в «Газпроме» объяснил, что переговоры о цене на газ для Беларуси имеют политическую подоплеку, и компания не может пойти навстречу покупателю, пока не договорятся руководители двух стран по целой серии спорных вопросов.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко 24 февраля сообщил, что вопрос о снижении цены на поставляемый из России газ близок к разрешению.По его словам, правительства двух стран согласовали вариант создания к 1 июля 2019 года единого электро-энергетического рынка на евразийском пространстве, а к 2025 году — единого рынка нефти и газа. «Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам. Надеемся, что к 1 июля та часть газа, которую мы будем получать на границе Беларуси и Смоленской области, будет сопоставима с ценой газа в России», — отметил министр. Он добавил, что в Минске рассчитывают, что на 1 января 2025 года весь газ, который «мы будем импортировать, будет одинаковый с ценой на белорусско-российской границе» (цитата по ТАСС).

Цена на газ для Беларуси даже после ее повышения остается ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для СНГ, объяснил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью. Как сообщал на «Дне инвестора» «Газпрома» 28 февраля зампредправления монополии Александр Медведев, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $180–190 за 1 тыс. куб. м со $167 в 2016 году. По его словам, «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила $152 за 1 тыс. куб. м».

Гривач отметил, что по формуле цены стоимость газа для Беларуси привязана к цене ЯНАО с прицелом на будущий переход к равнодоходным ценам, но в итоге формируется с учетом необходимости возврата инвестиций «Газпрома» на белорусском рынке газа (в том числе по приобретению доли в «Белтрансгазе» за $5 млрд).

«До девальвации рубля и падения цен на нефть цены на газ для Беларуси почти равнялись российским. Это было даже ниже равнодоходных цен для европейского рынка, так как газ поставляется без экспортной пошлины в 30%. Но после изменения курсов валют и цен на нефть в мире, белорусы попытались трактовать соглашения в свою пользу», — напоминает эксперт. Уже осенью прошлого года стороны практически пришли к соглашению о снижении цены для Беларусь и компенсации для нее из российского бюджета, но Беларусь не выполнила своих условий договора — не оплатила текущий долг. В результате, как отмечает он, переговоры снова пришли в тупик. Гривач объяснил подорожание газа для Беларуси в 2017 году изменением курса валют, индексацией цен на газ для Ямала и тарифа на транспорт газа, а также учетом долларовой инфляции.