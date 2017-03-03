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Калачев вышел в лидеры по голевым передачам в чемпионате России

  • 3.03.2017, 21:50

Три голевые передачи белоруса помогли «Ростову» разгромить «Томь».

В поединке 18-го тура чемпионата России «Ростов» на поле соперника одержал крупную победу над «Томью» (6:0), сообщает football.by.

В этом матче три голевых паса на свой счет записал белорусский полузащитник ростовчан Тимофей Калачев.

В данный момент наш соотечественник вместе со спартаковцем Куинси Промесом лидирует в списке ассистентов РФПЛ. У обоих футболистов по 7 результативных передач.


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