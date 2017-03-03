Беларусь стала мировым лидером по росту количества частных самолетов 7 3.03.2017, 22:23

В 2006 году в Беларуси был зарегистрирован только один частный самолет, а в 2016 их число выросло до 13.

Таким образом, рост составил 1 200% – самый большой за десять лет в мире.

Об этом сообщается в исследовании компании «Knight Frank» о распределении благосостояния на планете «The Wealth Report 2017», передает «Белсат».

Следом за Беларусью идет остров Мэн, где количество частных самолетов за 10 лет увеличилось с 9 до 69 (рост – 667%), Казахстан – с 4 до 28 (600%), Азербайджан – с 2 до 13 (550%) и Гонконг – с 20 до 127 (535%).

Мировой лидер по количеству частных самолетов – США.