Работники завода в Скиделе стали донорами для пострадавших коллег 3.03.2017, 22:31

Фото: vgr.by

Сотрудники сахарного комбината решили добровольно и бесплатно сдать кровь для пяти пострадавших женщин.

В Скиделе сотрудники сахарного комбината решили добровольно и бесплатно сдать кровь для пяти женщин, которые серьезно пострадали от вспышки сахарной пыли 25 февраля, пишет «Вечерний Гродно».

Стать донорами хотели 192 человека. Однако больше половины врачи отсеяли по различным показателям: заболевания (даже обычная простуда), преклонный возраст, низкий гемоглобин или другие особенности. Были отобраны 89 доноров. Врачи Гродненской областной станции переливания крови приехали в Скидель и устроили прием в медпункте возле завода. Принятая у доноров кровь пойдет не только пяти работницам завода, но и другим больным, которым она нужна.

Как сообщал Charter97.org, несчастный случай в цехе фасовки и упаковки сахара Скидельского сахарного комбината произошел ночью 25 февраля. При вспышке пять женщин получили тяжелые ожоги и баротравмы. Трех из них доставили в республиканский ожоговый центр в Минске, две остаются в гродненской больнице. Их состояние по-прежнему тяжелое. Все они находятся в реанимации на аппаратах искусственного дыхания.