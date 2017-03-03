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Трамп опубликовал фото сенатора-демократа и Путина

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  • 3.03.2017, 22:43

Президент США хочет проверить связи с Путиным лидера демократов в Сенате Чака Шумера.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере фотографию, на которой лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер запечатлен с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы должны незамедлительно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Абсолютный лицемер!» — написал Трамп.

Накануне Шумер потребовал, чтобы генпрокурор Джефф Сешнс покинул свой пост. Поводом стала публикация The Washington Post о том, что он скрыл свои контакты с российским послом в США Сергеем Кисляком.

По информации издания, Сешнс, будучи сенатором и советником в предвыборном штабе Трампа, в прошлом году дважды встречался с Кисляком, но скрыл эту информацию от Конгресса в ходе заседания по утверждению его кандидатуры на должность генпрокурора.

Сешнс заявил, что никогда не встречался с представителями российских властей во время предвыборной программы Трампа. Он взял самоотвод от расследований, связанных с контактами предвыборной команды американского президента с Россией.

Ранее из-за скандала по поводу телефонного разговора с Кисляком свой пост покинул советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. The Washington Post писала, что Флинн обсуждал с российским послом возможное снятие санкций после прихода Трампа к власти.


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