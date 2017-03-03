ЧЕ-2017: Талай завоевала серебро на дистанции 60 метров с барьерами
- 3.03.2017, 22:51
В финале чемпионата Европы-2017 белоруска заняла второе место.
Белоруска Алина Талай в финале чемпионата Европы-2017 в залах на дистанции 60 метров с барьерами заняла второе место, cообщает «Прессбол».
Наша соотечественница преодолела дистанцию за 7.92 с. В полуфинале Талай показала лучшее время забега — 7.86 с.
ЧЕ-2017 в залах. Женщины. 60 метров с барьерами. Финал
1. Синди Роледер (Германия) — 7.88
2. Алина Талай (Беларусь) — 7.92
3. Памела Дуткевич (Германия) — 7.95
В Белграде Талай защищала титул чемпионки Европы.