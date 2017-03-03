ЧЕ-2017: Талай завоевала серебро на дистанции 60 метров с барьерами 3.03.2017, 22:51

Алина Талай

В финале чемпионата Европы-2017 белоруска заняла второе место.

Белоруска Алина Талай в финале чемпионата Европы-2017 в залах на дистанции 60 метров с барьерами заняла второе место, cообщает «Прессбол».

Наша соотечественница преодолела дистанцию за 7.92 с. В полуфинале Талай показала лучшее время забега — 7.86 с.

ЧЕ-2017 в залах. Женщины. 60 метров с барьерами. Финал

1. Синди Роледер (Германия) — 7.88

2. Алина Талай (Беларусь) — 7.92

3. Памела Дуткевич (Германия) — 7.95

В Белграде Талай защищала титул чемпионки Европы.