Могилевский активист предложил властям учредить «День тунеядца» 3.03.2017, 23:08

Алексей Павловский

Фото: svaboda.org

День тунеядца активист предлагает отмечать 30 августа, в день рождения чиновника № 1.

В Могилеве активист профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Алексей Павловский собирает подписи за основание «профессионального праздника» - Дня тунеядца, передает «Радыё Свабода».

Коллективное обращение профсоюзники планируют отправить в администрацию Лукашенко и «палату представителей». По мнению активиста, у 400 тысяч белорусских «тунеядцев» должны быть не только печальные дни, но и дни радости. Павловский считает, что власть должна быть благодарна «тунеядцам» за «их участие в формировании государственного бюджета»:

«Такой праздник будет впервые в мире, и в свете того, что сейчас к нам могут без виз приезжать граждане других стран, то для них Беларусь будет еще более привлекательна, когда будет отмечаться такой праздник. У нас поставят памятник «тунеядцам». Туристы будут массово приезжать, пополнять бюджет и удивляться тому, как такой праздник отмечается. Карнавал, демонстрации, весело будет», - говорит о перспективах своей инициативы Алексей Павловский.

Кроме карнавалов, митингов и парадов профсоюзный активист предлагает выдать ко Дню тунеядцев специальные монеты, а также учредить награду «Заслуженный тунеядец Беларуси» и вручать ее «деятелям отрасли». При этом предлагает Александру Лукашенко и «депутатам» установить скульптурную композицию «честному тунеядцу» напротив администрации правителя. День же тунеядца предлагает отмечать 30 августа, в день рождения чиновника № 1, который подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

Собирать подписи в поддержку своей инициативы Павловский начал на пешеходной улице Ленинской. За сегодня подписались 79 человек.