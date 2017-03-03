Столтенберг: Нельзя «закрывать двери» НАТО перед Украиной и Грузией 1 3.03.2017, 23:19

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Генсек Альянса заявил, что «каждый народ имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе и в сфере безопасности».

В Североатлантическом альянсе называют «крайне опасной» идею «закрыть двери» перед Украиной и Грузией.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью швейцарской газете Le Temps 2 марта, передает «Голос Америки».

Свою позицию Генсек НАТО пояснил в рамках вопроса о возможности отказаться от идеи вступления Украины и Грузии в НАТО для оживления отношений с Россией: «Это было бы крайне опасно! Если НАТО начнет говорить, что можно закрыть двери перед такими странами, как Украина или Грузия, чтобы смягчить отношения с Россией, то это означало бы принять неприемлемое: восстановление сфер влияния, при котором большие державы могут принимать решения за маленькие страны».

Он отметил, что «каждый народ имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе и в сфере безопасности».

«Мы должны быть сильными, решительными, но мы продолжаем держать наши каналы политического диалога открытыми для лучших отношений с Россией», – отметил Йенс Столтенберг в интервью Le Temps.

НАТО: возможности расширения остаются

Эти слова Йенса Столтенберга эксперт по вопросам международной безопасности Украинского независимого центра политических исследований Виталий Мартынюк расценивает как сигнал для Украины и России.

«Заявление о возможностях для Украины и Грузии со стороны генсека НАТО прозвучало не для того, чтобы раздразнить Россию, а для того чтобы послать ей сигнал и напомнить, что решение Бухарестского саммита НАТО никто не упразднял. Если Россия будет обострять или усиливать свою агрессию против Украины ей прямым текстом напомнят – двери альянса для Украины остаются открытыми», – заявил Виталий Мартынюк.

Виталий Мартынюк отмечает, что действительно возможность присоединения Украины к НАТО существует, поскольку, по его мнению, никто не отменял финальную декларацию Бухарестского саммита 2008 года.

«Именно в ней отмечается в отношении Украины и Грузии и других стран, дословно, что “сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО”, однако в документе не говорится, когда эти страны получат членство в Альянсе и при каких условиях это произойдет. Йенс Столтенберг еще раз напомнил о том, что зафиксировано в документах Бухарестского саммита – возможность расширения альянса и присоединение к нему новых стран», – подчеркивает Мартынюк.

Однако эксперт полагает, что позиция Североатлантического альянса не одинакова в отношении Грузии и Украины.

«Вероятно, что Грузию в НАТО рассматривают как кандидата на членство, а в отношении Украины такая перспектива в последних документах Парламентской ассамблеи НАТО, на двухстороннем уровне – не отмечается», – говорит Виталий Мартынюк.

Уровень сотрудничества – беспрецедентен

Управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан считает, что интеграция Украины и Грузии в НАТО не исключена, и слова Йенса Столтенберга – подтверждение возможностей для Украины, а также политический сигнал поддержки суверенитета страны.

«В подобного рода заявлениях не называют сроков выполнения, но речь не идет и о краткосрочной перспективе вступления Украины в НАТО. Тем не менее, Украина продолжает сотрудничество через трасты НАТО в сфере реформирования вооруженных сил, правоохранительных органов, законодательной сфере.

Этот процесс сотрудничества рассчитан на три-пять лет. Вместе с тем, подобными заявлениями, НАТО демонстрирует свою солидарность с Украиной», – сказал Василий Мокан.

Мокан считает, что нынешний «уровень сотрудничества Украины с НАТО беспрецедентен и масштабен»: «Не нужно забывать, что сейчас и в самом НАТО есть и проблемы, особенно в финансовой сфере, в отношениях между главными игроками альянса. Но сотрудничество НАТО и Украины постоянно наращивается, идет помощь, как минимум, по сорока различным направлениям. Хотя, возможно, Украина хотела бы большей кооперации с Альянсом».

Василий Мокан говорит, что Украине необходима политическая поддержка со стороны НАТО для того, чтобы уверенно вести переговоры с Россией в различных форматах – «минском» или «нормандском».

«Мы помним, что со стороны президента Украины Петра Порошенко была озвучена идея о референдуме вступления в НАТО. Какой бы ни была оценка этого шага внутри страны, но сама постановка вопроса закладывает идею интеграции в НАТО.

А пока Украина должна реализоваться – провести внутренние реформы, согласовать позиции с западными партнерами, и отвечать критериям альянса», – говорит Василий Мокан.

Напомним, что 2 февраля в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

«Четыре года назад лишь шестнадцать процентов украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас – 54 процента. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО.

И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», – отметил президент Украины.