20 песен «Евровидения-2017»: О чем будут петь участники
- 3.03.2017, 23:54
Финал «Евровидения» состоится 13 мая и уже почти половина конкурсных песен известна.
20 стран официально объявили свои композиции, с которыми будут выступать на конкурсе одной песни. Об этом сообщают «Українські Новини».
Стоит отметить, что большинство исполнителей «Евровидения-2017» являются представителями женского пола: на конкурсе в мае выступят 15 девушек, 9 парней, 5 групп и 2 дуэта. Такой состав известен по состоянию на 3 марта.
Предлагаем подборку всех уже известных конкурсных композиций для конкурса «Евровидение-2017».
Лидером букмекерских контор является представитель Италии Francesco Gabbani с композицией «Occidentali's Karma».
Представлять Данию будет Anja с песней «Where I Am».
Быть представителем Финляндии удостоился дуэт Norma John. Их песня для «Евровидения-2017» называется «BlackBird».
Великобританию. которая автоматически попадает в финал, представит Lucie Jones с песней "Never Give Up On You".
Голосом Польши на «Евровидении-2017» будет Kasia Moś с песней «Flashlight», которую она посвятила животным.
Представлять Кипр на конкурсе в Киеве будет исполнитель Hovig, которого выбрали закрытым отбором. За победу он будет бороться с песней «Gravity».
Голос Грузии стала Tako Gachechiladze, для которой украинская культура и Киев являются очень близким, так как ранее в Украине работал ее отец. Ее конкурсная композиция - «Keep The Faith».
Впервые за всю историю «Евровидения» Беларусь представит песня на родном языке. «Гiсторыю майго жыцця» споют NaviBand в стенах МВЦ.
Венгрию на «Евровидении-2017» представит Joci Pápai с композицией «Origo».
Голосом Швейцарии в Киеве будет группа Timebelle. Их конкурсная композиция называется «Apollo».
Бороться за победу на «Евровидении-2017» от Мальты будет Claudia Faniello с конкурсной песней «Breathlessly».
Хорватию представит песня «My Friend», а исполнит ее Jacques Houdek.
Молдову представит мужской коллектив SunStroke Project, который уже был участником «Евровидения-2010». Их конкурсная композиция в этом году называется «Hey, Mamma!».
Представитель Австрии Nathan Trent с песней «Running on Air».
Немецкая исполнительница Levina от Германии автоматом попадает в финал. Там она исполнит композицию «Perfect Life».
Коллектив из Латвии Triana Park представит свою страну с песней «Line». Стоит отметить, что образ и музыка группы очень похожи на творчество The Hardkiss.
Представитель Испании Manel Navarro будет бороться за победу на «Евровидении» с песней «Do It for Your Lover».
Голос Албании на нынешнем конкурсе стала BOTË с композицией «Lindita Halimi».
Представителем Словении на «Евровидении-2017» стал OMAR NABER с песней «ON MY WAY».
Украину на конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald с песней «Time».