20 песен «Евровидения-2017»: О чем будут петь участники 3.03.2017, 23:54

Финал «Евровидения» состоится 13 мая и уже почти половина конкурсных песен известна.

20 стран официально объявили свои композиции, с которыми будут выступать на конкурсе одной песни. Об этом сообщают «Українські Новини».

Стоит отметить, что большинство исполнителей «Евровидения-2017» являются представителями женского пола: на конкурсе в мае выступят 15 девушек, 9 парней, 5 групп и 2 дуэта. Такой состав известен по состоянию на 3 марта.

Предлагаем подборку всех уже известных конкурсных композиций для конкурса «Евровидение-2017».

Лидером букмекерских контор является представитель Италии Francesco Gabbani с композицией «Occidentali's Karma».

Представлять Данию будет Anja с песней «Where I Am».

Быть представителем Финляндии удостоился дуэт Norma John. Их песня для «Евровидения-2017» называется «BlackBird».

Великобританию. которая автоматически попадает в финал, представит Lucie Jones с песней "Never Give Up On You".

Голосом Польши на «Евровидении-2017» будет Kasia Moś с песней «Flashlight», которую она посвятила животным.

Представлять Кипр на конкурсе в Киеве будет исполнитель Hovig, которого выбрали закрытым отбором. За победу он будет бороться с песней «Gravity».

Голос Грузии стала Tako Gachechiladze, для которой украинская культура и Киев являются очень близким, так как ранее в Украине работал ее отец. Ее конкурсная композиция - «Keep The Faith».

Впервые за всю историю «Евровидения» Беларусь представит песня на родном языке. «Гiсторыю майго жыцця» споют NaviBand в стенах МВЦ.

Венгрию на «Евровидении-2017» представит Joci Pápai с композицией «Origo».

Голосом Швейцарии в Киеве будет группа Timebelle. Их конкурсная композиция называется «Apollo».

Бороться за победу на «Евровидении-2017» от Мальты будет Claudia Faniello с конкурсной песней «Breathlessly».

Хорватию представит песня «My Friend», а исполнит ее Jacques Houdek.

Молдову представит мужской коллектив SunStroke Project, который уже был участником «Евровидения-2010». Их конкурсная композиция в этом году называется «Hey, Mamma!».

Представитель Австрии Nathan Trent с песней «Running on Air».

Немецкая исполнительница Levina от Германии автоматом попадает в финал. Там она исполнит композицию «Perfect Life».

Коллектив из Латвии Triana Park представит свою страну с песней «Line». Стоит отметить, что образ и музыка группы очень похожи на творчество The Hardkiss.

Представитель Испании Manel Navarro будет бороться за победу на «Евровидении» с песней «Do It for Your Lover».

Голос Албании на нынешнем конкурсе стала BOTË с композицией «Lindita Halimi».

Представителем Словении на «Евровидении-2017» стал OMAR NABER с песней «ON MY WAY».

Украину на конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald с песней «Time».