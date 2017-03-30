У активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забрали автомобиль 13 30.03.2017, 8:19

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Фото: facebook.com/yulia.stepanova

Власти решили действовать подло, пока активист отбывает 25 суток ареста.

Пока Леонид Кулаков отбывает 25 суток административного ареста, у него забрали машину судебные исполнители, сообщает в «Твиттере» ПЦ «Весна».

Известного активиста демократического движения, который работает в Минске таксистом, наказали за участие в акции в День Воли, дали ему наибольший срок.

Его Volkswagen увезли на эвакуаторе гаишники. Дело в том, что Кулаков в последние годы активно участвовал в уличных акциях, его штрафовали на значительные суммы. Выплатить их он не мог. В результате автомобиль был описан, но Кулаков на нем продолжал работать.