У активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забрали автомобиль

У активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова забрали автомобиль13
- 30.03.2017, 8:19
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Власти решили действовать подло, пока активист отбывает 25 суток ареста.
Пока Леонид Кулаков отбывает 25 суток административного ареста, у него забрали машину судебные исполнители, сообщает в «Твиттере» ПЦ «Весна».
Известного активиста демократического движения, который работает в Минске таксистом, наказали за участие в акции в День Воли, дали ему наибольший срок.
Его Volkswagen увезли на эвакуаторе гаишники. Дело в том, что Кулаков в последние годы активно участвовал в уличных акциях, его штрафовали на значительные суммы. Выплатить их он не мог. В результате автомобиль был описан, но Кулаков на нем продолжал работать.
Пакуль Леанід Кулакоў адбывае 25 сутак арышту за ўдзел у акцыях пратэсту, судовыя выканаўцы забіраюць ягоную машыну - карміліцу 😠 pic.twitter.com/Zr66bX9odz— Viasna (@viasna96) 29 марта 2017 г.