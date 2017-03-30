«Нафтан» нашел финансирование для участия в высшей лиге
- 30.03.2017, 8:33
Подробности рассказал председатель клуба Леонид Подлипский.
Как сообщил Tribuna.com председатель «Нафтана» Леонид Подлипский, клуб нашел финансирование для участия в чемпионате Беларуси.
Во вторник 28 марта состоялась встреча с участием руководства клуба, заместителя председателя облисполкома и мэра Новополоцка.
– Все нормально, клуб продолжит выступать в высшей лиге, финансирование клуба будет обеспечено. Идем в чемпионат.
– Завод «Нафтан» будет продолжать финансировать клуб?
– И завод, и город, и область, – сказал Подлипский.
Ранее сообщалось о том, что клубу из-за долгов предварительно отказано в выдаче лицензии для участия в чемпионате. Заседание по этому делу намечено на 31 марта.
Добавим, ранее стало известно, что ОАО «Нафтан», генеральный партнер команды, отказался от спонсирования команды.