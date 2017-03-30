«С барского плеча»: Воспитательницам в Пинске подарили по $1,5 13 30.03.2017, 8:48

Государственный профсоюз сделал подарки, больше напоминающие оскорбление.

Воспитателям пинских детских садов подарили от государственного профсоюза подарочный сертификат на сумму в 3 рубля, который можно отоварить в магазине «Товары для женщин», сообщает «Медиа-Полесье».

Фотография этого сертификата была вывешена в группе pinskislove ВКонтакте.

Пост сразу же вызвал бурю комментариев, большинство из которых негативные. Многие считали, что лучше бы не позорились и вообще ничего не дарили, чем подарок на 3 рубля. Некоторые писали, что профсоюз бедный, но хоть что-то делает. Было мнение, что подарки – это не основная работа профсоюза, его задача защищать трудящихся.

Многие интернет-пользователи утверждали, что на 3 рубля ничего купить невозможно.

Журналисты сходили в магазин «Товары для женщин», который выпустил эти подарочные сертификаты и посмотрели, что можно купить на сумму в пределах 3 рублей.