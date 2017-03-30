Освобождение активиста превратилось в погоню по Гродно 5 30.03.2017, 8:57

ФОТО: SVABODA.ORG

Борьба за свободу и демократию в Беларуси часто напоминает остросюжетный триллер.

После того, как житель Гродно Сергей Веремеенко отсидел 15 суток ареста за акции протеста, милиционеры в штатском посадили активиста в авто и увезли неизвестно куда. Сергей через окно успел позвать на помощь друзей, которые находились под отделением, сообщает «Белсат».

«Я собирался выпрыгнуть из машины, и открыл дверь на ближайшем перекрестке, но милиционер, который сидел впереди, запихнул меня внутрь», — вспоминает Сергей.

Началось настоящее преследование. В результате милиционеры выбросили Веремеенко у городской поликлиники.

В Бресте также милицейский беспредел

Денис Марук, редактор портала «Реальный Брест», получил травмы прямо в милицейском кабинете. По словам Дениса, силовики обиделись, что он на акции протеста показал их оператору в штатском средний палец. А когда во время задержания мужчина не захотел отдать карту памяти с видеокамеры, его начали бить.

«После этого началась просто жесть. Меня били головой о стену — у меня шишки на голове, били по лицу, потом положили на пол, били ногами-руками, били по почкам», — говорит Денис.

Также брестская милиция не дала нормально выйти на свободу Наталье Попковой. Активистку заново принудительно увезли на психиатрическую экспертизу.

Суды по всей Беларуси

В Молодечно за участие в «Марше нетунеядцев» осудили правозащитника Эдуарда Баланчука и представителя независимого профсоюза Руслана Киселева — на 15 и 10 суток соответственно.

В Минске сегодня на 15 суток ареста отправили Николая Дедка за участие в праздновании Дня Воли. Омоновцы, как обычно, путались, но судья Невмержицкий принял их показания.

До суда Николай Дедок три дня был в больнице с сотрясением мозга после брутального задержания. В милицейском автобусе его сильно били кулаками по голове.

Освобождают так, чтобы не встретили близкие

В Жодино сегодня выпустили 7 активистов, задержанных в Минске 15-го марта. Не дали выйти к друзьям и родственникам, а вывезли на отдаленную железнодорожную станцию.

В Могилеве сегодня тоже вышли на свободу организаторы акций протеста.

Следующие акции против налога на тунеядство и плохой социальной политики состоятся 1-го и 9-го мая.