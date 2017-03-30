16 достоверных фактов, которые граничат с фантастикой 30.03.2017, 9:11

Мир вокруг нас до сих пор скрывает много удивительного.

Посетитель популярного форума Reddit под ником nora100797 поинтересовался у пользователей о самых ошеломительных данных статистики, которые они встречали.

В издании AdMe.ru с изумлением прочли более 7 000 комментариев и выбрали факты, которые на первый взгляд кажутся просто невероятными.

76 лет и 3 полноценных поколения без войн и катаклизмов понадобилось крупнейшему английскому городу, чтобы вернуть довоенный уровень численности населения. К слову, ни Берлин, ни Париж довоенного уровня еще не достигли.

Кажется, это хороший повод, чтобы открыть бутылку сразу.

Статистика, приведенная к 15-летнему юбилею Google, утверждает, что в среднем каждый 6-й поисковый запрос был уникальным. Конечно, со временем поисковые механизмы совершенствуются, но тем не менее это доказывает, насколько мы разные и удивительные!

И это кажется невероятным! Тем не менее это правда — численность Токийской агломерации немного больше, чем население второй по площади страны мира.

С житейской точки зрения это кажется сомнительным. Однако математические расчеты ставят все на свои места. Пусть у одного из членов группы день рождения в день Х, остается только 364 дней для второго, 363 для третьего и т. д. Чтобы вычислить эту вероятность, нужно просто умножить эти соотношения: 365/ 365 364/ 365 363/ 365 и т. д. В результате менее чем 0,01 % из членов группы имеют различные даты.

Не верите? Площадь Ватикана составляет лишь 0,44 кв. км. Считайте сами.

В принципе, пользователи Reddit правы: попасть в точку, находящуюся с другой стороны Земли, можно очень быстро. Тем не менее они явно не учли последние расчеты ученых. На самом деле сделать это можно гораздо быстрее — всего за 38 минут.

К сожалению, несмотря на все усилия человечества, дикой природы все меньше.

Чингисхан считал, что чем больше у человека потомства, тем он значительней. В его гареме насчитывалось несколько тысяч женщин, и многие из них родили от него детей. Именно поэтому в Y-хромосомах 8 % мужчин из 17 азиатских локаций присутствуют гены одного из главных завоевателей всех времен и народов. Удивительно!

Более 3 трлн деревьев. Кстати, большая часть из них растет в России. А теперь задумайтесь, что было лет 100 назад.

Несмотря на распространенный стереотип о любви американцев к фастфуду, количество ресторанов самой популярной сети быстрого питания McDonald’s не дотягивает до числа публичных библиотек. И это еще без учета библиотек при школах.

Чуть более 4 500 уик-эндов — много это или мало? Решать вам. Всю вашу жизнь.

Знаменитая пирамида Хеопса — самая крупная из пирамид Древнего Египта — построена примерно в 2540 году до нашей эры. Клеопатра же жила ближе к нашему времени — в 69–30 годах до нашей эры. А высадка человека на Луну состоялась в 1969 году.

Надеемся, после того как вы об этом узнали, вы не перестанете путешествовать на самолетах.

С одной стороны, общий рост числа тигров, родившихся за последние несколько десятков лет, не может не радовать. С другой стороны, нередко хозяева относятся к ним как к обычным кошкам, что, конечно же, непозволительно.

За счет выбросов CO2 и загрязнения почв и воды.