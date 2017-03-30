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Фотофакт: в Минск приехали красные iPhone 7

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  • 30.03.2017, 14:44
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В Минске начали продаваться красные iPhone 7, которые компания Apple представила на прошлой неделе.

Часть доходов с продаж новинки будет перечислена в фонд (RED), чья работа направлена на профилактику и борьбу с ВИЧ. Кроме цвета, никаких технических отличий от имеющихся в продаже iPhone у новинок нет, пишет onliner.by.

Когда вживую видишь красный iPhone, первое подходящее описание, которое приходит на ум, — «прикольный». Наверное, это связано с тем, что столь яркие, насыщенные цвета не часто встречаешь в топовых смартфонах.

В продаже доступны красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus, со 128 и 256 ГБ памяти. По цене условные новинки не отличаются от собратьев привычной расцветки.


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