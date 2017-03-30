Барановичское предприятие «Кристалл Маг» находится на грани банкротства 5 30.03.2017, 18:33

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Фото: Юрий ПИВОВАРЧИК

Работники предприятия жалуются на низкие зарплаты и бездействие руководства.

Работники ОАО «Кристалл Маг» прислали в редакцию intex-press.by анонимное письмо, в котором описали удручающее положение своего коллектива и предприятия. Неполная рабочая неделя, маленькие зарплаты, туманные перспективы. «Неужели развалить предприятие, в котором нуждается город, правильно?» – закончили письмо анонимные сотрудники прачечной и химчистки ОАО «Кристалл Маг».

Работники пишут, что они работают в прачечных два-три дня в неделю, зарплата ниже прожиточного минимума. Тендеры выигрывает прачечная Березовского ГЖКХ. «Нынешний директор просто разводит руками», – говорится в письме. Из-за убыточности предприятия горисполком хочет выставить его акции на продажу. Люди опасаются, что 70 человек могут остаться без работы. А это в основном женщины 40–50 лет, которые не знают, где в случае увольнения смогут найти новую работу.

То, что у предприятия есть проблемы, признает Константин Андрушкевич, директор ОАО «Кристалл Маг».

– В этом письме есть правда, у нас действительно сложные времена. Средняя зарплата сейчас у работников прачечной и химчистки – 344 рубля. Но я не согласен с тем, что мы бездействуем. Действительно, мы выставляем контрольный пакет акций на продажу. Может быть, его купит состоятельный человек, который вложится в наше производство, и мы сможем быть конкурентоспособными на этом рынке. Мы приглашали представителей горисполкома, собирали наш коллектив, объясняли, что, если купят «Кристалл Маг», у нас одно условие – сохранение рабочих мест, – поясняет Константин Андрушкевич.

Убыточным предприятие стало в 2016 году, когда на барановичский рынок пришло Березовское ГЖКХ. Раньше прачечные услуги в Березе оказывал районный комбинат бытового обслуживания. Его присоединили к ЖКХ, и это принесло успех.

В «Кристалл Маг» рассказывают, что Березовское ГЖКХ пользуется транспортом ЖКХ и платит только за то время, когда автомобиль занят на доставке белья. У Березовского ГЖКХ есть своя котельная, которая подает пар, а электроэнергию, воду, канализацию оно получают от ЖКХ по себестоимости. У ОАО «Кристалл Маг», как у самостоятельной организации, больше затрат.

– Пар мы получаем примерно по 120 рублей, а его себестоимость – 70 рублей. Разница весомая. Такая же ситуация по многим пунктам. У нас свои электрики, бухгалтеры и т.д. Березовское подразделение может пользоваться услугами ЖКХ. Поэтому там могут снизить цены на свои услуги. У нас, например, себестоимость стирки килограмма белья – 1 рубль, а в Березе снизили цену и выиграли тендер на обслуживание нашего роддома по 70 копеек за кг. А это 9 тонн белья в месяц. Мы обслуживаем Ляховичскую больницу, которая дает 4 тонны белья, отдел образования – 2 тонны. Но этого все равно мало, мы не набираем объемы, – рассказал Константин Андрушкевич.

Повторить такой же фокус наше предприятие, по словам руководителя, не может: в отличие от Березовского РКБО, которое было государственным предприятием, «Кристалл Маг» – акционерное общество. Присоединить его к структуре ЖКХ нельзя из-за разных форм собственности, пояснил Константин Андрушкевич.

О том, что будет дальше с ОАО « Кристалл Маг», руководство не знает. А судя по заявлениям городских властей, решение о выставлении этого предприятия на продажу уже принято.

– Сейчас производится оценка пакета акций «Кристалл Маг», после чего предприятие будет выставлено на конкурс, – заявила на заседании горисполкома 24 марта заместитель начальника управления экономики Барановичского горисполкома Алла Курильчик.

Специалист пояснила, что при проведении конкурса потенциальным покупателям будет выдвинуто требование – сохранить рабочие места и производство.