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Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе

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  • 30.03.2017, 22:01
Денис Мантуров

Главу российского министерства Дениса Мантурова решили «хитро зачесать» с помощью фоторедактора.

На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF, сообщает издание «Медуза».

На фото «отредактировали» главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.

Оригинал снимка. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io
Отретушированная версия. Фото: министерство промышленности и торговли РФ / meduza.io

В пресс-релизе, опубликованном 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком министра. Следы отредактированного фото остались в веб-архиве.


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