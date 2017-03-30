Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе

Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе7
- 30.03.2017, 22:01
Главу российского министерства Дениса Мантурова решили «хитро зачесать» с помощью фоторедактора.
На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF, сообщает издание «Медуза».
На фото «отредактировали» главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.
В пресс-релизе, опубликованном 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком министра. Следы отредактированного фото остались в веб-архиве.