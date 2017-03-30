Белорус удивил польских пограничников спрятанной контрабандой 2 30.03.2017, 22:22

Фото: EPA

Поляки нашли 80 пачек сигарет в машине белоруса в неожиданном месте.

29-летний мужчина спрятал 80 пачек сигарет в задних колесах автомобиля Nissan, где проходит тормозная система.

Как информирует «Еврорадио» со ссылкой на сайт podlaskie.kas.gov.pl, происшествие произошло в пункте пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе.

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Найти контрабанду таможенникам помогла служебная собака. Белорусу грозит большой штраф. Его могут наказать и за то, что он угрожал безопасности дорожного движения.