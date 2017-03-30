Белорус удивил польских пограничников спрятанной контрабандой

Белорус удивил польских пограничников спрятанной контрабандой2
- 30.03.2017, 22:22
Поляки нашли 80 пачек сигарет в машине белоруса в неожиданном месте.
29-летний мужчина спрятал 80 пачек сигарет в задних колесах автомобиля Nissan, где проходит тормозная система.
Как информирует «Еврорадио» со ссылкой на сайт podlaskie.kas.gov.pl, происшествие произошло в пункте пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе.
Найти контрабанду таможенникам помогла служебная собака. Белорусу грозит большой штраф. Его могут наказать и за то, что он угрожал безопасности дорожного движения.