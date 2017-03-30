закрыть
30 марта 2017, четверг, 23:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус удивил польских пограничников спрятанной контрабандой

2
  • 30.03.2017, 22:22
Фото: EPA

Поляки нашли 80 пачек сигарет в машине белоруса в неожиданном месте.

29-летний мужчина спрятал 80 пачек сигарет в задних колесах автомобиля Nissan, где проходит тормозная система.

Как информирует «Еврорадио» со ссылкой на сайт podlaskie.kas.gov.pl, происшествие произошло в пункте пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе.

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Найти контрабанду таможенникам помогла служебная собака. Белорусу грозит большой штраф. Его могут наказать и за то, что он угрожал безопасности дорожного движения.

Фото: podlaskie.kas.gov.pl

Мнение

Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!