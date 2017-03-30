Семья встретила героя Дня Воли, освободившего людей из «синего буса» 18 30.03.2017, 22:33

Фото: nn.by

Артем Скоробогатый стал известен благодаря тому, что сумел открыть дверь милицейского микроавтобуса и выпустить людей.

Артем Скоробогатый последние три дня провел в камере один. Парень, который освободил друзей из «синего буса», получил наибольший срок — 15 суток — из осужденных за митинг 15 марта, cообщает nn.by.

Фото: nn.by

Артема вместе с другими насильно вытащили из троллейбуса 37-го маршрута. Молодой человек стал известен благодаря тому, что сумел открыть дверь милицейского микроавтобуса и выпустить людей. Самому сбежать не удалось. Артем рассказал, как решился на такой рискованный шаг:

«Я увидел, что в дверях автобуса вырвана верхняя защелка. Мне оставалось просунуть палец, чтобы зажать нижнюю и открыть двери. Жалею, что остановил на перекрестке, а не во время движения, ведь могли сбежать все. Меня самого потом побили, но после двух лет тайского бокса удары по голове и корпусу не так ощущаются. Вот если бы повалили и все вместе пинали, было бы другое дело».

Скоробогатый планировал пробыть в Минске один день, но остался на 15 суток. Парень живет и учится в Польше. Там его ожидали две огромные собаки, которых парень забрал из приюта.

Последний раз Артем находился в Жодинском ИВС после Площади—2006. «С того времени ничего не изменилось, ужасное питание, отсутствует горячая вода, нас не водили в душ. Мы набирали воду в пластиковые бутылки, ставили на батарею и обливались нагретой водой».

Острой проблемой для молодого человека стало питание, поскольку парень является веганом (не употребляет мясо, рыбу и молочные продукты). Ежедневный рацион арестанта составляла каша на завтрак и время от времени картофельное пюре на ужин.

Фото: nn.by

Артема приехала встречать семья Скоробогатых. Всего в семье 11 человек.