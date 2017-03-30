закрыть
30 марта 2017, четверг, 23:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Семья встретила героя Дня Воли, освободившего людей из «синего буса»

18
  • 30.03.2017, 22:33
Фото: nn.by

Артем Скоробогатый стал известен благодаря тому, что сумел открыть дверь милицейского микроавтобуса и выпустить людей.

Артем Скоробогатый последние три дня провел в камере один. Парень, который освободил друзей из «синего буса», получил наибольший срок — 15 суток — из осужденных за митинг 15 марта, cообщает nn.by.


Фото: nn.by

Артема вместе с другими насильно вытащили из троллейбуса 37-го маршрута. Молодой человек стал известен благодаря тому, что сумел открыть дверь милицейского микроавтобуса и выпустить людей. Самому сбежать не удалось. Артем рассказал, как решился на такой рискованный шаг:

«Я увидел, что в дверях автобуса вырвана верхняя защелка. Мне оставалось просунуть палец, чтобы зажать нижнюю и открыть двери. Жалею, что остановил на перекрестке, а не во время движения, ведь могли сбежать все. Меня самого потом побили, но после двух лет тайского бокса удары по голове и корпусу не так ощущаются. Вот если бы повалили и все вместе пинали, было бы другое дело».

Скоробогатый планировал пробыть в Минске один день, но остался на 15 суток. Парень живет и учится в Польше. Там его ожидали две огромные собаки, которых парень забрал из приюта.

Последний раз Артем находился в Жодинском ИВС после Площади—2006. «С того времени ничего не изменилось, ужасное питание, отсутствует горячая вода, нас не водили в душ. Мы набирали воду в пластиковые бутылки, ставили на батарею и обливались нагретой водой».

Острой проблемой для молодого человека стало питание, поскольку парень является веганом (не употребляет мясо, рыбу и молочные продукты). Ежедневный рацион арестанта составляла каша на завтрак и время от времени картофельное пюре на ужин.

Фото: nn.by

Артема приехала встречать семья Скоробогатых. Всего в семье 11 человек.


Мнение

Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!