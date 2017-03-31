Богдан Яременко: Лукашенко боится собственной тени 6 31.03.2017, 7:32

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Богдан Яременко

Европейские политики должны перестать заигрывать с белорусским диктатором.

Об этом в интервью Charter97.org заявил украинский дипломат и глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

- Как вы оцениваете реакцию белорусских властей на мирные демонстрации граждан на День Воли?

- События 25 и 26 марта в Беларуси не могут вызывать никаких других эмоций, кроме чувства искренней поддержки белорусам, которые устали от режима Лукашенко, и отвращения к тому, как власть себя ведет по отношению протестующим, которые вышли на абсолютно мирную акцию.

Очевидно, что проявилось типичное свойство диктаторских режимов бояться всего: и собственных граждан, и собственной тени и за собственное зашатавшееся кресло.

Весьма прискорбно и вызывает недоумение отсутствие реакции официальных властей Украины, которые когда-то воспользовались народными протестами, чтобы прийти к власти, а сейчас не могут выступить в поддержку белорусов, которые в условиях жесточайшей диктатуры находят в себе мужество выходить на мирные демонстрации.

- После выборов 2010 года в ответ на такие действия властей против Лукашенко были введены санкции. Какой должна быть реакция стран Запада сегодня?

- Естественно, что такие же шаги должны быть предприняты и сейчас. Симпатии правительств, общественности и народов стран Европейского Союза – на стороне белорусов, который в течение многих лет лишены политических прав, возможности высказываться и решать судьбу своей страны. Все эти права узурпирована незаконно находящимся у власти Лукашенко и его кликой.

Настораживает то, что в последнее время европейские политики заигрывали с Лукашенко, боясь в первую очередь обострения отношений с России.

Хочется верить в то, что сейчас они смогут более адекватно оценить ситуацию в Беларуси и начнут заниматься настоящей политикой, а не играть в нее.

- Ваш коллега Олег Белоколос во время массовых акций протеста в феврале и марте отметил, что Украина должна присмотреться к ситуации в Беларуси. Вы разделяете это мнение?

- Конечно. Украина должна не просто присматриваться к происходящему сейчас в вашей стране: Беларусь должна быть постоянным и важнейшим направлением внешней политики Украины.

Кроме развития торговли и межгосударственных отношений, Украина должна уделять активное внимание вопросам защиты прав человека и политических свобод в Беларуси.

К сожалению, некоторые украинские политики допускают ошибку, считая, что Лукашенко способен «нейтрализовать» военную угрозу Украине со стороны России. Это глубоко ошибочная позиция: Лукашенко, что бы он ни заявлял, не является самостоятельным государственным деятелем. Есть большие сомнения в том, имеет ли он достаточно влияния на свои вооруженные силы и спецслужбы.

Поэтому политика украинского правительства по отношению к Лукашенко сейчас не является адекватной. Но белорусы всегда могут рассчитывать на поддержку и солидарность гражданского общества в Украине.