Майкл Флинн согласился дать показания о связях с РФ на условиях иммунитета 31.03.2017, 7:38

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Майкл Флинн

В Конгрессе США рассматривают предложение экс-советника Трампа.

Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн выразил готовность сотрудничать со следованиями Конгресса, которые занимаются вопросом о контактах между членами предвыборного штаба Трампа и Россией, при условии, что Флинну предоставят иммунитет, сообщает «Голос Америки».

Газета Wall Street Journal в четверг первой сообщила о том, что Флинн ведет переговоры в попытке добиться иммунитета, однако никто пока не согласился на его условия.

«Генералу Флинну определенно есть что рассказать, и он очень хочет это сделать, если позволят обстоятельства, – заявил позже в четверг адвокат Флинна Роберт Келнер. – На данный момент мы не будем комментировать детали дискуссий между представителем генерала Флинна и комитетами по разведке Палаты представителей и Сената, но подтвердим, что такие переговоры ведутся».

Келнер добавил: «Ни один разумный человек… не станет подвергать себя допросу в столь политизированной обстановке охоты на ведьм без гарантий, что его не станут несправедливо преследовать».

Отставной генерал Флинн был вынужден уйти с поста советника Трампа после того, как выяснилось, что он ввел вице-президента Майка Пенса в заблуждение относительно своих контактов с российским послом Сергеем Кисляком.

Комитеты по разведке Сената и Палаты представителей пытаются выяснить, сотрудничал ли кто-то из приближенных Трампа с российскими властями в целях вмешательства в прошлогодние президентские выборы.

В четверг эксперты сказали сенатскому комитету, что Россия провела беспрецедентную и крайне успешную кампанию, чтобы повлиять на американскую политику во время предвыборной кампании.

Открывая слушания, сенатор Марк Уорнер заявил, что пока никто не может предсказать, к каким результатам может привести расследование о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. При этом законодатель дал понять, что у сенаторов есть очень веские основания полагать, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа действительно имели контакты с Кремлем.

«Мы собираемся установить, был ли огонь на самом деле, но сейчас можем сказать, что там очень и очень много дыма», - так охарактеризовал ситуацию сенатор Уорнер.