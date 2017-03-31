Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить до 12 дней 9 31.03.2017, 7:48

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Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко.

В пятницу Андрей Евдоченко отвечал на вопросы участников семинара, посвященного актуальным вопросам международной деятельности нашей страны, организованного «национальным собранием», информирует «Радыё Свабода».

Евдоченко сообщил, что возможность увеличение безвизового режима до 12 дней изучается. «Мы выступаем за увеличение срока. Есть предложение вдвое увеличить срок пребывания на нашей территории иностранцев без визы - с пяти дней вдвое, а с учетом выходных до 12-ти календарных суток», - сказал первый замминистра.

Однако, по его словам, нужно некоторое время, «чтобы учесть все аспекты». Андрей Евдоченко признался, что «непросто принималось решение и о пяти днях».

Пятидневная безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси с 12 февраля. Они должны прибывать в нашу страну через Национальный аэропорт Минск. Почти сразу начались разговоры о том, что срок следует увеличить «до 12-14 дней».