Между Димоном и Фийоном 3 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

31.03.2017, 8:08

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АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

До чего надоела эта путинская майорская демагогия со ссылками на другие страны для оправдания себя.

И вот опять, — теперь жвачка про коррупцию:

«Россия последовательно выступает за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас, и для других стран. Мы это делаем, люди в стране это видят».

Да, «другие страны».

Вот – путинский «партнёр» во Франции – Фийон. Против него прессой были выдвинуты обвинения. Он не молчит – отвечает – защищается, нападает. Прокуратура проверила информацию прессы и предъявила Фийону обвинения. Не по всем пунктам.

Наша страна – «для нас».

Против главы российского Правительства Медведева выдвигаются обвинения в коррупции. Пресса пишет. Глава правительства молчит. Российская прокуратура, обязанная по закону провести проверку, ничего не делает.

Разница есть?

Происходящее слишком даже для российского режима, который иногда называют «иммитационным», т.е. по форме есть всё то же, что и в западных странах, а по сути – государство «феодальных» привилегий.

Теперь, похоже, даже иммитациям приходит конец, — одряхлевший организм уже не может ходить без опоры, не способен изображать самостоятельное движение, только на костылях — полицейских дубинках. Стук-стук по спинам возмущенных.

Глава правительства Медведев мог, хотя бы сказать (кря-кря!), что это не его собственность, он к ней не имеет отношения, вот его налоговая декларация и т.п. Прокуратура могла бы провести формальную проверку, подтвердить, что «всё по закону» и закрыть тему.

Но ничего этого нет.

Сначала молчание. Затем слова, что он не болел. После – катается на лыжах. И вот, сегодня, про «будильник а разных местах». Это – ответ на обвинения.

«Спуталась личная шерсть с государственной» настолько, что уже, видно, и не разделить.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»