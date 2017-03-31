Активист из Березы: Весенние протесты прошли на «отлично» 3 31.03.2017, 8:17

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Истерика властей только подтверждает эту оценку.

Активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов вышел на свободу после 10-суточного ареста, который отбывал в изоляторе временного содержания Березовского РОВД.

Вчера вечером он покинул здание милиции. Возле милиции его встретили друзья и единомышленники. Была попытка вывезти Александра из милиции по другим направлениям. На что Кабанов сказал категорическое «нет», лучше вернусь в камеру.

«Теперь - домой помыться и поцеловать любимую. Наказание сутками, на самом деле, не помеха, желание работать остается. Если сажают «на сутки», значит, все делаем правильно - это оценка «отлично» властей нашей деятельности. На апрель и май много запланировано, поэтому будем работать», - заявил активист «Радыё Рацыя».

Александр Кабанов за акцию 5 февраля в Бресте был осужден на 5 суток ареста, затем за акцию 26 февраля - на 10. Весь арест отбыл в изоляторе временного содержания Березовского РОВД. Обжаловал оба процесса, так как не считает себя виновным.