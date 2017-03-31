Штайнмайер: Германия и Франция ответственны за судьбу Евросоюза 31.03.2017, 8:24

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Франк-Вальтер Штайнмайер

Двум ведущим в Европе странам необходимо открыть новую главу в сфере евроинтеграции.

Германия и Франция должны взять на себя больше ответственности за судьбу Евросоюза, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает «Радио Свобода».

По его словам, это поможет преодолеть шок от «брексита». Как подчеркнул Штайнмайер, странам необходимо открыть новую главу в сфере евроинтеграции.

29 марта Великобритания официально заявила о начале процедуры выхода из Европейского союза. Письмо-уведомление о запуске «брексита» доставили главе Евросовета Дональду Туску. В конце апреля пройдет саммит лидеров Евросоюза, в котором Великобритания уже не будет участвовать. На нем, как ожидается, лидеры ЕС дадут Еврокомиссии мандат вести переговоры по «брекситу».

В конце апреля – начале мая пройдут президентские выборы во Франции, на сентябрь намечены выборы в парламент Германии. В обеих странах довольно сильны позиции ультраправых политиков, призывающих свои страны пересмотреть концепцию единой Европы.