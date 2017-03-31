Виталий Щербо: Закон о «тунеядстве» — ахинея редкая 13 31.03.2017, 8:59

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Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике поделился своим видением ситуации в Беларуси.

Об этом Виталий Щербо рассказал в интервью pressball.by.

- Следишь из Америки за тем, что происходит на родине?

- Читаю разные источники. Сейчас сложное время и трудно сориентироваться, где правда, а где ложь. Россияне с украинцами — раньше лучшие друзья, а теперь перессорились просто насмерть. С каждой стороны идет пропаганда, но так как я смотрю русские новости, то их точка зрения преобладает. Хотя, конечно, вранья там хватает.

- А ты белорусские новости смотри.

- Та же петрушка, только вид сбоку. Закон о тунеядстве, конечно, ахинея редкая, я вообще не понимаю, зачем это сделано.