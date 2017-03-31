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Представитель США в ОБСЕ потребовала освободить всех задержанных за мирные акции белорусов

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  • 31.03.2017, 9:08
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ФОТО: SHUTTERSTOCK

Белорусские власти не выполняют возложенные на них международные обязательства.

Представитель США в ОБСЕ Кейт Бернс сделала заявление в связи с грубыми ограничениями со стороны властей свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

«Мы с глубокой озабоченностью отслеживаем сообщения относительно реакции властей на мирные публичные демонстрации, состоявшиеся в нескольких местах в Беларуси за последние выходные.

Сотни мирных демонстрантов были насильственно разогнаны или задержаны силами безопасности, журналисты и правозащитники были задержаны, а в офисах неправительственных организаций власти провели обыски.

Были заслуживающие доверия сообщения о том, что некоторые заключенные были ранены или избиты. Соединенные Штаты призывают власти Беларуси освободить лиц, которые были задержаны за мирное осуществление своих прав. Мы присоединяемся к Европейскому союзу и к директору Бюро по демократическим институтам и правам человека Михаэлю Линку, призывая Беларусь выполнить свои обязательства перед ОБСЕ и международные правовые обязательства в отношении прав человека и основных свобод, в том числе свободы выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний».


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