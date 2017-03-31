Андрей Бондаренко вышел на свободу 2 31.03.2017, 9:45

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Бывший глава правозащитной организации «Платформа Инновэйшн» освободился сегодня после трех лет заключения.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» могилевский активист Алексей Кольчин.

Андрей Бондаренко в беседе с корреспондентом «Радыё Свабода» отметил, что не собирается бросать правозащитную деятельность. Он заявил, что сейчас основная его задача - освобождение коллеги по «Платформа Инoвэйшн» Михаила Жемчужного.

Упоминая о самых тяжелых моментах за решеткой, Андрей Бондаренко сказал, что более двух лет из трех пришлось сидеть в одиночной камере в условиях полной изоляции. «Наша пенитенциарная система абсолютно закрыта от общества и это нужно исправлять», - подытожил Андрей Бондаренко.

Самое первое, что хочет сегодня сделать Андрей Бондаренко, добравшись до отчего дома, - помыться в бане.

«Меня оправдали вчера и сегодня освободили из тюрьмы под политическим давлением, под давлением общественности. Лукашенко вынужден был «повернуться» к Западу, поскольку экономическая ситуация в стране плохая», - сказал Андрей Бондаренко и поехал домой к своему отцу Валерию Бондаренко в Кировский район Могилевской области.

Последние почти полтора года его держали в Могилевской тюрьме № 4. По инициативе администрации исправительного учреждения Следственный комитет возбудил уголовное дело против Андрея Бондаренко как против «злостного нарушителя режима отбывания наказания».

Ему инкриминировали вторую часть статьи 411 Уголовного кодекса. Заключенному грозили дополнительные два года колонии.

За день до срока освобождения Ленинский районный суд Могилева оправдал подсудимого. Судья Сергей Мазуров не усмотрел в действиях Бондаренко состава преступления. Государственный обвинитель просил для Бондаренко год лишения свободы.