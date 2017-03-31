Три примера того, как чиновники лгут белорусам 27 31.03.2017, 9:52

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Невыдуманные истории из цикла «следите за руками».

Белорусские чиновники часто выдают проваленные задачи за «радостные» новости, пишет «Салідарнасць».

Подарок Толочинскому району

На приеме в Толочине Витебской области вице-премьеру Василию Жарко пожаловались: плавание – важная составляющая оздоровления, а местные жители и их дети вынуждены ездить в бассейн в соседний Круглянский район.

По телевидению показали, как представитель власти сделал широкий жест: «Конечно, в таком населенном пункте, как Толочин, бассейн нужен. Я пообещал, что мы найдем механизм финансирования... Но бассейн в Толочине должен быть. Это здоровье детей, здоровье населения. А поскольку здесь нет и ФОКа, то бассейн надо делать основательно, чтобы им могло пользоваться все местное население».

– Ну, наконец-то, – наверняка, подумала часть телезрителей. – Все-таки органы власти шевелятся.

А что же на самом деле? В реальности жители райцентра выпрашивают бассейн долгие годы. А чиновники кормят их завтраками, обещая, что спортивный объект вот-вот появится.

Нужны доказательства? Бассейн в Толочине планируется на 2015 год, заявлял в 2014-м газете «Наша Талачыншчына» заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.

Радостное событие в Ивацевичах

В Ивацевичах Брестской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию многофункциональный стадион, сообщил заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Ура! Новый стадион! Мужики, спасибо!

Хотя постойте. Этот тот самый стадион возведение которого началось в 2010 году? То есть его строят 8 лет?! Да за это время в стране успели пройти две девальвации и одна деноминация.

Сроки строительства вообще-то предусматривались совсем другие. В последний раз стадион в Ивацевичах обещали сдать год назад.

Грандиозная стройка в Минске

Премьер-министр Андрей Кобяков оценил ход реконструкции стадиона «Динамо», сообщает пресс-служба правительства.

– Это будет самый главный объект Европейских игр, где состоится открытие игр. Работы здесь ведутся по графику, – заявил премьер.

Жаль, в сообщении не указали, по какому именно графику – а то можно было бы опять посмеяться.

Когда-то Лукашенко заявлял, что реконструкция «Динамо» будет завершена к концу 2014-го. А год назад он, говоря об этом стадионе, хвастался, что на нем уже с 2017-го можно будет проводить соревнования по легкой атлетике.

По свежим фотографиям с объекта об этом и не скажешь.