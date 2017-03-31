Ксендз Вячеслав Борок: Революция происходит, когда власть теряет чувство реальности 8 31.03.2017, 9:59

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Вячеслав Борок

Фото: Facebook

Стол переговоров с оппозицией – единственный вариант для белорусского режима.

«Майдан в Украине состоялся потому, что власть потеряла чувство реальности. Слишком явная была несправедливость, и украинцы перестали верить лжи, которая лилась из уст руководителей», — написал в «Фейсбуке» белорусский католический священник Вячеслав Борок, отметив, что в Беларуси «сегодня, как никогда, ложь занимает наш весь жизненный эфир».

По его словам, врет Лукашенко обещаниями зарплат в 500 долларов, врут министры, в том числе глава МВД, «который должен был бы стоять на стороне защиты закона и порядка, иначе говоря, самой Правды», врут государственные СМИ, а суды больше напоминают цирки. «И этой лжи нет границ. Что можно соорудить на лжи? Какое будущее? К чему нас всех доведет эта фальшь, в которой мы живем?» — задается вопросом священник.

По его мнению, в Беларуси необходимы перемены общества, «как необходимо хирургическое вмешательство в лечении больного раком для того, чтобы вылечить и спасти нашу страну». Также Беларуси необходим разрыв с советским прошлым. «И если к этому шагу осмелится руководящий аппарат, то появится, по крайней мере, надежда выхода из тупика, в который загнали всю страну те, кто управляет», — добавил Вячеслав Борок.

«Мечтается о круглом столе в Беларуси. Мечтается о диалоге, только другого формата, не таком, который был 25-го… Без дубинок, без запугивания. Хотелось бы увидеть конструктивный диалог. Возможно ли такое? Сегодня еще так. Завтра неизвестно», — подчеркнул он.

Священник также сообщил, что с учетом ситуации в стране, проповедуя, не имеет морального права поощрять платить налоги. «Ведь справедливая пропорция количества сеющих и сажающих в Беларуси нарушилась. И если сажающие сажают сеющих, то пусть сеют сами и не рассчитывают на налоги сеющих», — заявил Вячеслав Борок.

По его словам, белорусское государство не выполняет своей функции, так как не заботится о благе всех граждан одинаково. «Создалась каста неприкасаемых законом. Каста «сажающих». А это является грехом согласиться с такой несправедливостью», — отмечает священник.