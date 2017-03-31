«Японцев нужно заставлять не работать» 1 31.03.2017, 10:16

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Как белоруска покоряет столицу страны восходящего солнца.

Япония по праву считается одной из самых развитых стран мира. Это государство на протяжении множества последних лет находится в лидерах по темпам роста экономики и уровню валового внутреннего продукта на душу населения, а также обеспечивает своих граждан возможностями получения востребованного на рынке труда образования, высококлассным медицинским обслуживанием и полным перечнем социальных благ.

Именно в Японии, входящей в первую двадцатку государств по индексу развития человеческого потенциала, стабильно фиксируется одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни, пишет tut.by.

О менталитете населения этой восточноазиатской страны, уровне достатка и невероятной работоспособности ее жителей сегодня в рубрике «Наши за границей» рассказывает наша соотечественница Екатерина, которая находится в Японии уже 8 лет, последние 3 из которых живет и работает в столице государства — городе Токио.

В Японию я приехала с целью обучения по программе японского министерства образования, уйдя со второго курса одного из белорусских университетов, — рассказывает Екатерина. — С детства мечтала съездить в эту страну, поэтому, узнав, что посольство Японии в Беларуси проводит конкурс на обучение со стипендией, не раздумывая подала свои документы. Затем сдала экзамены по математике и английскому языку (так как профиль образования у меня был экономический) и прошла собеседование. А через несколько месяцев в канун Нового года мне сообщили, что я получила стипендию. Вопрос «почему Япония?», который я постоянно слышу, ставит меня в тупик, так как ответа у меня нет. Просто чувствовала, что это мое, пусть и такое далекое.

Приехав в Японию, один год я проучилась в Осакском университете (при нем действует центр японского языка), где нас, иностранных студентов, обучали японскому по ускоренной программе, а также преподавали такие предметы, как история Японии, политика и экономика. После выпускных экзаменов меня распределили на факультет экономики университета Киото. Окончив его через 4 года, я устроилась на работу в финансовой сфере в Токио, где и живу уже 3 года.

Япония знакома нам всем как высокоразвитая страна с уникальной культурой и непростой историей, регулярно страдающая от природных бедствий. Японцы славятся своей вежливостью, трудолюбием и порядочностью. Многие, я думаю, слышали истории о том, как здесь можно потерять кошелек и потом найти его через долгое время нетронутым на том же месте либо в ближайшем полицейском участке после того, как его туда отнесет случайный прохожий.

У каждого находящегося здесь иностранца опыт проживания в стране разный, но все они, думаю, сойдутся во мнении, что жить в Японии невероятно удобно. Практически в любую точку страны можно добраться на поезде. И это очень важно, так как содержать машину в Японии достаточно дорого. В больших городах бесплатную стоянку найти практически невозможно. В Токио большинство многоквартирных домов не имеют стоянок, так как расстояние между зданиями очень маленькое. В районе, где я живу, аренда места на стоянке неподалеку обходится автовладельцам в сумму порядка 250 $ в месяц.

Удобно жить в Токио и в бытовом плане: здесь очень много круглосуточно работающих многофункциональных небольших магазинчиков, в которых можно приобрести еду и товары первой необходимости, оплатить счета, сделать копии документов или отправить посылку. Прачечные и места, в которых можно вкусно покушать, здесь также можно найти повсеместно.

Теперь о жилье. Цена его аренды, конечно же, сильно зависит от района расположения здания, площади и состояния квартиры, поэтому разбежка в цифрах очень большая. Аренда моей однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра (это размер выше среднего), которая находится в 8 минутах ходьбы от метро и 20 минутах езды от центра, обходится в 900 $. Арендное жилье сдается без мебели и бытовых приборов. Покупка же новой однокомнатной квартиры в этом районе может обойтись уже в сумму около 300 000 $ (такая цена была указана в одном из объявлений, которые мне попадались на глаза).

За коммунальные услуги (газ, свет, вода) я плачу около 100 $ в месяц в теплое время года и 150 $ - в холодное. Зимой счета выше из-за кондиционера, так как отопления в этой части Японии нет (на севере оно есть). При этом температура зимой может опускаться здесь до нуля градусов. Домашний wi-fi обходится в 40 $, безлимитный мобильный интернет — в 50 $.

Что касается общественного транспорта в Токио, то цена поездки в метро или на наземной электричке по городу зависит от расстояния. Минимальная стоимость — чуть больше 1 $. До работы мне нужно проехать 4 остановки с одной пересадкой. Одна такая поездка стоит около 2,5 $, в то время как проездной на 6 месяцев обойдется в 520 $. Цена поездки в автобусах фиксированная — около 2 $. Благо большинство организаций оплачивает проезд своим сотрудникам.

На станциях и в поездах здесь постоянно звучат всевозможные напоминания, которые рядовому белорусу показались бы излишне назойливыми или попросту бессмысленными: «Не забывайте свои вещи в поезде», «Будьте осторожны, выходя из поезда», «Дайте другим пассажирам выйти», «Проходите в центр вагона, чтобы другие пассажиры смогли зайти», «Сейчас будет трясти, поэтому держитесь за поручни», «Отключите звук в мобильных телефонах и не разговаривайте по ним». Если в час пик поезд прибывает на станцию с опозданием хотя бы в 3 минуты, звучит фраза наподобие «Поезд прибыл с опозданием в 3 минуты. Просим прощения за то, что в то время, когда вы так спешите, поезд прибыл с опозданием». В часы пик один из вагонов в поездах предназначен только для женщин и детей.

Большинство товаров в стране продается с подробными инструкциями. В них зачастую можно прочитать совершенно очевидные вещи: например, как вынимать таблетки из упаковки. В туалетах нередко можно увидеть инструкцию с картинками, показывающими, как правильно садиться на унитаз.

В Японии очень низкий уровень безработицы, и это не удивительно — стоит просто оглядеться по сторонам: работу, которая могла бы выполняться одним человеком, здесь часто делают несколько. Иногда люди выполняют работу, без которой, казалось бы, можно и обойтись. Например, если идет ремонт тротуара, обязательно есть человек, который стоит и, кланяясь, показывает пешеходам рукой, как обходить преграду. И это даже несмотря на то, что с этой целью уже сделана специальная огражденная дорожка со стрелками, указывающими прохожим направление.

В Токио можно найти рестораны любой кухни мира, включая белорусскую (но насколько я знаю, такой ресторан только один). Я большой фанат рыбы (как сырой, так и приготовленной), поэтому свининой и говядиной практически не питаюсь, хотя японцы их едят не меньше, чем рыбу. Единственное, чего мне здесь не хватает из питания — это белорусские творог и сметана. Можно найти нечто подобное по консистенции, но вкус будет совсем другим. Для справки: цена 1 килограмма свиного фарша в Токио может составлять порядка 10 $. Цены на фрукты и овощи указываются не за вес, а за штуку либо упаковку. Так, за 1 $ можно купить, к примеру, три больших банана, или три небольших огурца, или 1один сладкий перец.

Теперь немного об учебе. Студенческие годы считаются самыми легкими в жизни японцев. За 4 года бакалавриата нужно набрать определенное количество «кредитов», то есть сдать определенное количество экзаменов как минимум на «удовлетворительно». Если провалил экзамен, можно его пересдать в следующем семестре или, если этот предмет не является обязательным, вместо него выбрать какой-нибудь другой. Многие студенты набирают кредиты за 2−3 года и «сэкономленное» таким образом время посвящают поискам работы и путешествиям по миру. После устройства на работу у них это вряд ли получится, но об этом чуть позже.

Поиски работы (по-японски «сюкацу») начинаются примерно за полтора года до окончания университета с посещения мероприятий, на которые приходят и представители различных компаний (иногда семинары для таких целей проводятся в самих компаниях). Существует огромное количество пособий, которые помогут подготовиться к собеседованиям и экзаменам. В них подробно описано, как нужно одеваться, как вести себя на семинарах в компаниях еще до собеседований (так как потенциальные работодатели уже на этом этапе присматриваются к вам и замечают любые мелочи), как заполнять анкеты и как отвечать на вопросы.

В дни таких встреч и парни, и девушки надевают черные костюмы и белые рубашки. Сумки также должны быть желательно черными. Те, у кого были крашеные волосы, перекрашиваются в свой натуральный (чаще всего черный) цвет. Девушки волосы должны собирать (если длина это позволяет). Слишком высокие каблуки недопустимы. На мне был черный пиджак, купленный в Беларуси. Он был прошит темно-серыми нитками, которые можно было заметить только вблизи (и то если очень хорошо присмотреться). Так вот, однажды ко мне подошла девушка и удивленно спросила: «У вас в стране на собеседование можно надевать такие костюмы?».

Алгоритм выбора сотрудника может быть различным, но он обязательно включает в себя как минимум два собеседования. Многие компании требуют сдавать специальные тесты в предназначенных для этого центрах или сами устраивают экзамены. У всех тестов своя направленность: они могут быть по математике, логике, чтению текстов или английскому языку. Также распространенным методом отбора являются групповые дискуссии между студентами на заданную тему.

В начале последнего курса университета большая часть студентов уже знает, в какой компании будет работать. К этому моменту они прошли все испытания. Однако если организация крупная, то зачастую до последнего момента неизвестно, в какой отдел тебя все же отправят и чем ты там будешь заниматься. Название твоего факультета в этом случае мало кого интересует, чего не скажешь о названии университета. Также в состоянии неизвестности приходится пребывать, если у компании офисы географически расположены не в одном городе. Так, в моем случае всю эту информацию мне сообщили за две недели до первого рабочего дня.

А сейчас о самой работе. Расскажу конкретно о своей компании, но с уверенностью могу сказать, что в большинстве подобных крупных организаций ситуация аналогичная. Типичный рабочий день: с 7.00 до 22.00 (с небольшим перерывом, чтобы на скорую руку пообедать в столовой). При этом официально рабочий день длится с 9.00 до 17.00 (включая обеденный перерыв — один час).

Сотрудникам полагается 32 дня отпуска, из которых 12 являются «обязательными»: 5 дней летом и 7 в течение года. Компания в буквальном смысле заставляет работников брать эти 12 дней. Да, японцев нужно заставлять не работать! Остальные дни отпуска используются, как правило, во время болезни. К слову, по причине болезни японцы берут выходные лишь в том случае, когда лежат с большой температурой или сильными болями.

После недавних скандалов, связанных с самоубийствами вследствие «перерабатывания», правительство Японии призвало принимать меры на уровне компаний и объявило последнюю пятницу каждого месяца Premium Friday, советуя в этот день уходить с работы намного раньше обычного — в 15.00. Многие организации последовали этому совету. В моей компании также провели свою реформу, и с апреля этого года все работники должны будут уходить домой не позднее 19.00 каждый день. Еще одно приятное нововведение — брать один день отпуска в месяц помимо тех 12 обязательных. Наш начальник отдела, рассказывая об этой реформе, сказал: «Я понимаю ваше негодование — у нас ведь столько работы, но это приказ сверху!».

Можно ли решить проблемы, связанные с негативными нюансами подобного хронического трудоголизма, наняв больше людей? Возможно. Хотя, судя по тому, что я видела, дополнительный человек — это прежде всего возможность сделать еще что-то, на что раньше у всех не хватало времени, а значит, в итоге количество работы на человека не очень-то и убавится.

Откуда же у японцев столько работы, которой не видно ни конца, ни края? Расскажу о своей теории, основываясь опять же на собственных наблюдениях. Во-первых, о каждом шаге на рабочем месте здесь нужно докладывать начальству в письменной форме. На составление таких докладов уходит очень много времени, так как нужно подробно описать, почему, что, как и для чего делается, а также включить в отчет ответы на вопросы, которые у начальства предположительно могут возникнуть.

Во-вторых, очень много затяжных совещаний. Так как у японцев не принято напрямую не соглашаться с собеседником (тем более, если он рангом выше), то совещания часто проходят так: кто-то высказывает свою точку зрения и все остальные одобрительно кивают, а затем другой что-то говорит (это может быть абсолютно противоположное мнение) — и все вновь одобрительно кивают. В итоге все заканчивается тем, что решение остается непринятым и назначается еще одно совещание через несколько дней, на котором, вполне возможно, произойдет то же самое. Такие совещания могут показаться непродуктивными, но и польза в них тоже есть: люди не боятся высказывать свое мнение, ведь его никто не осудит (по крайней мере вслух).

В-третьих, у многих сотрудников наблюдается тенденция к ненамеренному затягиванию работы. Мол, зачем спешить что-то сделать к 17.00, если у меня еще куча времени до ночи? Уходить же раньше своих коллег некрасиво, ведь все усердно работают. Количество времени, проведенного в офисе, в глазах коллег является прямым отражением уровня вашей преданности компании и трудолюбия в целом. У меня такое положение вещей вызывает уважение и недоумение одновременно.

Воздается ли японцам за такую самоотверженность и преданность? Средняя зарплата по стране — около 40 000 $ в год (сюда входит ежемесячная зарплата и бонусы, которые могут выплачиваться 1−2 раза в году). Таким образом, у среднестатистического жителя страны около 30−40% зарплаты уходит на аренду жилья. Оставшихся 60−70% достаточно, чтобы нормально питаться, оплачивать счета и развлекаться (если на это остается время, конечно). Бонусы же могут откладываться на старость, ведь у японцев она очень длинная. После выхода на пенсию японцы могут насладиться свободой, заняться любимым делом и вновь попутешествовать по миру.

Японию и японцев можно любить по многим причинам. Я бы сказала, что меня больше всего умиляет то, как местное население относится к своей стране и к своей роли во всеобщем благополучии. Это вызывает уважение. Здесь очень силен дух сообщества — все стараются быть полезными и каждый выполняет свою работу на высоком уровне: какой бы эта работа ни была и вне зависимости от зарплаты (да, здесь тоже бывают зарплаты, на которые тяжело живется). В свободное время многие жители страны также активно занимаются волонтерством.

У японцев можно много чему поучиться. Своим главным достижением за годы, прожитые здесь, я считаю приобретенное умение не винить других людей или обстоятельства в своих неудачах или неприятностях. Это буддийский подход, который многие японцы практикуют ежедневно (даже, возможно, сами того не подозревая).

Японцы всегда за все извиняются, даже если очевидно, что виновата другая сторона. Слово «сумимасэн», которое можно перевести как «мне нет прощения», также используется вместо «спасибо», когда кто-то, к примеру, подал тебе кружку чая. Если всегда винить людей или обстоятельства, единственное, к чему это приведет — это озлобленность и чувство беспомощности. Если же признать, что в случившемся есть твоя вина («Я был неосторожен», «Я неправильно выразился, поэтому человек меня не понял», «Это был мой выбор»), то ты сможешь вынести из этого урок и обрести чувство контроля над тем, что происходит и в конечном итоге — над своей жизнью.

После 8 лет жизни здесь мои взгляды на происходящее вокруг поменялись. Порой любой мелочи хватает, чтобы посмотреть на мир под другим углом. Взять хотя бы карту мира, которую используют в Японии — с Евразией и Африкой слева и Северной и Южной Америками справа, где Япония чудным образом оказывается в центре мира.

Все в этом мире относительно, и то, что мы видим, зависит от того, с какой стороны мы смотрим.