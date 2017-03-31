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Наталью Папкову снова будут судить

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  • 31.03.2017, 10:25
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Наталья Папкова
Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитники призвали белорусов поддержать отважную активистку.

Очередной суд ждет брестскую общественную активистку Наталью Папкову. На этот раз ее судят за участие в несанкционированном властями митинге и «Марше нетунеядцев», который состоялся 19 февраля.

Ситуацию с судебным конвейером «Радыё Рацыя» прокомментировал местный правозащитник Владимир Величкин: «Дело тут затруднено декретом №3, который не нравится населению, и это вызывает особую нервозность в наших властей. Власти вошли в стадию психологической войны с населением путем запугивания, арестов, штрафов»

Правозащитник призвал белорусов поддержать Наталью Папкову в суде Ленинского района Бреста. Начало рассмотрения дела состоится 31 марта в 11:00.


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