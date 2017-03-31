Во Львовской области разбился автобус с белорусами 31.03.2017, 10:27

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Фото: vk.com/govarta1

Два человека погибли, 12 — госпитализированы.

Два человека погибли и еще 12 получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло утром 31 марта на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск.

По информации местной полиции, около 06.30 в селе Пятничаны Жидачевского района столкнулись рейсовый автобус Минск-Буковель и Mercedes. От удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

— Один из погибших — водитель легкового автомобиля, украинец. Личность второго погибшего сейчас выясняется, — рассказал tut.by пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. — В автобусе ехали белорусы. Нам известно о двенадцати пострадавших. К сожалению, некоторые из них получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.