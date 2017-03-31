Репрессированные активисты заявили об издевательствах в тюрьмах 7 31.03.2017, 10:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Из Окрестина вышли очередные участники протестов.

Встречи освобожденных превратились в акции солидарности. Бывшие арестанты засвидетельствовали о новых подробностях издевательств в милицейских отделениях и стенах изолятора, передает «Белсат».

«Сначала нас совсем не кормили, второй день терпимо, после только каша, а потом вообще не кормили», — свидетельствует Петр Рабушко.

«Вечером человек в соседней камере начал ужасно кричать. Охранники сказали, что надо было утром говорить о своих проблемах, а теперь хоть подыхай», — рассказал другой репрессированный Дмитрий Ковалгин.

Бывшие заключенные обещают найти милиционеров, которые избивали людей

Цель — привлечь так называемых правоохранителей к ответственности.

«Есть очень жестокий прапорщик Володя в Центральном РОВД. Я буду выяснять его данные и не только я. Он многих избивал, издевался и получал от этого удовольствие», — заявил Ковалгин.

У стен изолятора провели настоящую музыкальную программу

Также к акции солидарности в Минске присоединились представители Свободного театра.

Об издевательствах говорили сегодня и в Гомеле

Здесь также на свободу выходили наказанные за участие в недавних протестах. Из изолятора временного содержания вышли также представители демократической общественности Василий Поляков и Валерий Репнин.

«В первый день я голодал, потому что были закрыты окна, не было доступа воздуха», — пожаловался Валерий Рапин.

Далеко не всех удалось приветствовать у стен изолятора

Некоторых участников протестов после освобождения вывозили в город. Их родственники долгое время не знали о судьбе своих близких.

«Это так мерзко. От этого человек, у которого слабое сердце, может умереть. Мы думали, что его уже никогда не увидим. Его там нет, его здесь нет», — возмущалась бабушка одного из задержанных во время протестов.

Такие похищения имели место вчера в разных уголках Беларуси.

В Гродно милиционеры вывозили из изолятора активиста БХД Сергея Веремеенко. Его друзья буквально вырвали его из рук людей в штатском.

В Гродно вчера продолжался судебный конвейер

Десять и семь суток ареста получили участники протестов Антон Войцехов и Николай Соляник. Еще одного активиста, Вадима Саранчукова, наказали штрафом в размере Br 345.