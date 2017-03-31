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Павла Северинца осудили на 10 суток

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  • 31.03.2017, 11:17
Павел Северинец
Фото: bchd.info

Минский суд приговорил оппозиционного политика за участие в акции в защиту Куропат.

Суд Советского района Минска 31 марта осудил на 10 суток сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, сообщает bchd.info.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в митингах в Куропатах 3 марта.

«Исполнение возложили на Фрунзенский райисполком. Пока на свободе. Не знаю, где меня будут брать, или около дома, или дорогой, или уже на митинге в 19:00 в поддержку политзаключенных «, - отметил Павел Северинец.

Напомним, что политик только 27 марта освободился после 15 суток ареста за акцию в Орше.


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