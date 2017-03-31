Ангела Меркель: ЕС для нас история успеха 31.03.2017, 11:21

Ангела Меркель

Несмотря на все проблемы, Европейский Союз остается гарантом стабильности на континенте.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила глубокое сожаление по поводу подачи Великобританией официального заявления о выходе из состава Евросоюза, подчеркнув, однако, что «Европейский Союз остается историей успеха», пишет Delfi.

«Германия и другие партнеры в ЕС не хотели этого дня: впервые в истории Евросоюза одно из его государств-членов сообщает об уходе. Мы теряем сильного и важного партнера по ЕС. Этот день, однако, является одновременно и днем прорыва, поскольку теперь у ЕС больше ясности по поводу того, как британская сторона представляет себе расставание»,- подытожила канцлер.

, — заявила Меркель в среду, 29 марта, в Берлине. Сформулировать собственные цели Глава правительства Германии сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре во вторник выразила заинтересованность в сохранении тесного партнерства между Британией и ЕС.

Меркель отметила, что теперь 27 других стран-членов ЕС и учреждения Евросоюза должны сформулировать собственные интересы и цели. Канцлер ФРГ заверила, что федеральное правительство хорошо подготовилось к предстоящему процессу и выработает позицию по всем вопросам. В качестве одной из целей она назвала минимизацию негативных последствий для проживающих в Британии немцев. «Тесные связи, существовавшие между Лондоном и Брюсселем на протяжении 44-летнего членства Британии в ЕС, нужно теперь вновь расплетать. О будущих отношениях можно будет говорить лишь после решения этого вопроса. Несмотря на Brexit, ЕС остается историей успеха», — резюмировала Ангела Меркель.